Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor 2018'de son ada konseyinde Nagihan Karadere'den gelen talep ile Survivor tarihinde bir ilk yaşanmıştı. Takım olarak oyun kazanamadıkları için çok zor durumda olduklarını söyleyen Nagihan, Cumali'nin sürekli sayı kaybetmesi nedeniyle karşı tarafa geçmesini istedi.Acun Ilıcalı bu isteğin önce değerlendirilip ardından yanıtlanacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nagihan'ın Cumali isteğine sıcak bakmadığını duyurmuştu. Ilıcalı, Gönüllüler takımının son oyunları 10-8, 10-9 gibi az farklarla kaybettiğini ve Cumali'yle de birlikte oyun kazanbileceklerini inandığını söyleyerek, '10-9 kaybettikleri voleybol oyununda Cumali mi vardı?' diye sormuştu. Cumali'nin karşı takıma geçip geçmediği ise Survivor'ın yeni bölümünde netlik kazandı.Alp Kırşan, son bölümde Acun Ilıcalı’nın kararını açıkladı. Alp Kırşan ekip olarak alınan kararı açıklayarak, 'Gönüllüler takımının bazı istekleri olmuştu. Cumali’nin karşı takıma geçmesi ile ilgili. Bu isteklerinin mümkün olmadığı anlaşıldı. Cumali’ye başarılar diliyoruz.' dedi.