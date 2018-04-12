Bakanlıktan Urfa Hamlesi...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Güneydoğu illerinin artık terörle değil, turizm potansiyelleri, kadim medeniyetleri, eşsiz kültürel ve tarihi miraslarıyla anılması için yoğun bir çba içinde olduklarını söyledi.Şanlıurfa ve Mardin illerinin turizmden aldığı payı artırmak üzere, turizm haftası arifesinde gerçekleştirilecek çalıştayda bu illerin hem kültür hem de turizm potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların panlanacağını kaydeden Kurtulmuş, söz konusu buluşmada bölge turizminin planlanmasıyla ilgili bi yol haritasının belirleneceğini kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa ve Mardin illerinin turizmdeki ivmesini daha da yükseltmek için sektörle birlikte geleceğe yönelik bir yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, “Terör baskısı altında ezilen Güneydoğu’muzda, huzuru tesis etmek üzere, şer odaklarının ittifaklarına karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizi artık turizmle taçlandırıyor ve yol haritamızı belirlemek üzere sektörümüzle birlikte Şanlıurfa’da bir turizm çalıştayı düzenliyoruz.” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığının, turizm sektörünün öncü kuruluşları TÜROB, TÜRSAB, TÜROFED, TUREB ve TYD ile birlikte gerçekleştireceği turizm buluşması il protokollerinin de katılımıyla 13 Nisan’da (Bugün)düzenlenecek.