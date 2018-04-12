Hamile kadın mesajı yanlış numaraya atınca ortalık karıştı

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan Sophie Watch, bir gece telefonuna ardı ardına gelen mesajlarla uyandı. Adının Abbie olduğunu söyleyen bir kadından gelen mesajda, “Aidan selam, görünüşe göre ben hamileyim. Son birkaç ayda beraber olduğum tek kişi sen olduğuna göre babası sensin. Beni ara, konuşmamız gerekiyor” yazıyordu.

Mesajın yanlış kişiye gönderildiğini düşünen Sophie, hamile kadına durumu açıklamaya çalışsa da başarılı olmadı. Telefonun diğer ucunda Aidan’ın olduğuna emin olan Abbie ikinci mesajında, “Aidan yine sorumluluktan kaçıyorsun. Bu durum ciddi” yazdı.

Sophie’nin ısrarları sonucunda ikili arasındaki diyalog başka bir yöne gitti. Bu kez de Sophie’yi Aidan’ın kız arkadaşı sanan Abbie, “Erkek arkadaşına söyle onunla konuşmam gerek. Bu arada seni aldattığını da öğrenmiş oldun” yazdı.

İngiltere’de sosyal medyayı kasıp kavuran bu olay, Sophie’nin mesajları Facebook’ta paylaşmasıyla ortaya çıktı.