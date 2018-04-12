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Bu haber 12 Nisan 2018 22:44:02 Tarihinde eklenmiştir.

Emir Sadettin Köpek ne zaman, nasıl öldü?

Emir Sadettin Köpek’in ölümü merak edilenler arasında yer alıyor. Emir Sadettin Köpek kimdir, ne zaman öldü? Diriliş Ertuğrul oyuncuları arasında bulunan Murat Garipağaoğlu, Emir Sadettin Köpek’e hayat veriyor. Murat Garipağaoğlu, Ankara 1 Ocak 1969 doğumludur. Tiyatro, sinema ve dizilerde oynamaktadır. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi. Vatandaşlar yaşanan gelişmeleri heyecanla izliyorlar. Aslıhan Hatun’un Emir Sadettin Köpek’i öldürme girişiminin sonucunun ne olacağı öğrenilmek isteniyordu. Ne yazık ki bu girişimin sonunda ölen kişi Aslıhan Hatun oldu. Peki Emir Sadettin Köpek ne zaman ölecek? Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Saadettin Köpek tarafından öldürdültü. Saadeddin Köpek'in gücünün aşırı derecede artmasından endişelenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin Köpek'le birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi. Sultan Keyhüsrev burada verdiği bir ziyafet sonrasında Hüsamettin Karaca'nın yardımıyla Sadeddin Köpek'i 1239 yılında öldürttü. Cesedi demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak teşhir edildi. Merak edilenler haberimizde sizlerle.

Emir Sadettin Köpek ne zaman, nasıl öldü?

Emir Sadettin Köpek kimdir, ölümü nasıl ne zaman oldu soruları araştırılıyor. Sadettin Köpek nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta heyecanla takip ediliyor. Dizide yer alan karakterlerin tarihte kim olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar yaşanan gelişmeleri heyecanla izliyorlar. Aslıhan Hatun’un Emir Sadettin Köpek’i öldürme girişiminin sonucunun ne olacağı öğrenilmek isteniyordu. Ne yazık ki bu girişimin sonunda ölen kişi Aslıhan Hatun oldu. Peki Emir Sadettin Köpek ne zaman ölecek? Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Saadettin Köpek tarafından öldürdültü. Saadeddin Köpek'in gücünün aşırı derecede artmasından endişelenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin Köpek'le birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi. Sultan Keyhüsrev burada verdiği bir ziyafet sonrasında Hüsamettin Karaca'nın yardımıyla Sadeddin Köpek'i 1239 yılında öldürttü. Cesedi demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak teşhir edildi. Merak edilenler haberimizde sizlerle.

EMİR SADETTİN KÖPEK KİMDİR?

Doğum tarihi ve ilk yılları hakkında pek bilgi olmayan Emir Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli bir devlet adamı ve baş mimardır.  I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur.

Sadeddin Köpek'in gerçek adı, Köpek bin Muhammed'dir "Sadeddin" ise lakabıdır. Yaşamın ilk yılları ve ailesi hakkında çok fazla bilgi olmayan Sadeddin Köpek'in baba ve annesinin Konya'nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde bazı söylentiler vardır. Selçuklu Sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir.

I. Alaeddin Keykubad döneminde emirlik görevinde bulunmuştur. Tarihçi İbn Bîbî tarafından emîr-i şikâr, nakkaş ve mimar olarak bahsedilmiştir. 1226 yılında I. Alâeddin Keykubad’ın Harput civarında Eyyûbîler’le yaptığı savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kuvvetlerinin kumandanlığını yaptı. Beyşehir gölü yakınlarındaki Kubadabad Sarayı' nın mimarı olan Sadeddin Köpek, 1235-1236 yılları arasında Konya ve Aksaray şehirleri arasında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen Zazadin Hanı'nı da inşa etmiştir.

I. Alaeddin Keykubad' ın ani ölümünden (1237) sonra, oğulları arasında çıkan taht kavgalarında II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tarafını tutarak onun tahta çıkmasını sağladı. İbn Bîbî gibi dönemin tarihçilerine göre I. Alaeddin Keykubad' ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahdı İzzeddin Kılıç Arslan' ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir

II.Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasından sonra Sadettin Köpek tarafından, sultanın kardeşinin tarafını tuttuğu gerekçesiyle Anadolu'ya yerleşmiş olan Harzemşahlar'ın önemli liderlerinden Kayır Han'ı tutaklatıp ve sonrasında öldürtmesiyle Harzemşah beyleri Anadolu' da geçtikleri yerleri yağmalayarak Harran, Urfa, Rakka ve Suruç gibi yerleri ele geçirerek buralara yerleştiler. Daha sonra devlet yönetiminde iyice güçlenen Sadeddin Köpek, kendisi için tehdit gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden öldürtmeye başladı. Atabey Şemseddîn Atunapa, Tâceddîn Pervâne, saltanat naibi Kemâleddîn Kâmyar gibi önemli devlet adamlarını öldürttü ve Hüsâmeddîn Kaymerî, Celâleddîn Karatay gibi devlet adamlarını da görevlerinden uzaklaştırttı.

Saltanat naibliği ve Pervanecilik görevlerine getirildi. Gücünü kanıtlamak amacıyla Melikü’l-Ümerâ unvanıyla çıktığı seferde, Eyyubiler'in denetiminde olan Samsat kalesi ile diğer bazı kaleleri ele geçirdi ve bütün bu başarılarından sonra Anadolu Selçuklu tahtına geçmeyi düşünen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı.

EMİR SADETTİN KÖPEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Saadettin Köpek tarafından öldürdültü. Saadeddin Köpek'in gücünün aşırı derecede artmasından endişelenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin Köpek'le birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi. Sultan Keyhüsrev burada verdiği bir ziyafet sonrasında Hüsamettin Karaca'nın yardımıyla Sadeddin Köpek'i 1239 yılında öldürttü. Cesedi demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak teşhir edildi.

MURAT GARİPAĞAOĞLU KİMDİR?

Murat Garipağaoğlu, Ankara 1 Ocak 1969 doğumludur. Tiyatro, sinema ve dizilerde oynamaktadır. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi. “Macbeth”, “Woyzeck”, ’’Marat Sade’’, ’’Zengin Mutfağı’’ gibi oyunların başrollerini üstlendi. Zengin Mutfağı oyunundaki performansıyla 2013 Afife Jale Ödüllerinde "En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Şu anda Diriliş Ertuğrul dizisinde “Emir Sadeddin Köpek” karakterini oynamaktadır.

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