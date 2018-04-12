Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 12 Nisan 2018 22:37:39 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Babaya Benziyor Diye Meşhur Olmuştu,Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?

Seslendirdiği unutulmaz arabesk şarkılarla hafızlara yer eden bir isim olan Hakan Taşıyan, katıldığı televizyon programları ve zaman zaman basına verdiği demeçlerle gündeme geliyor. Hakan Taşıyan'ın kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden hayranları, Hakan Taşıyan hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında ve nereli?

Urfalı Babaya Benziyor Diye Meşhur Olmuştu,Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?

Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hafızalara kazınan güzel sesli sanatçı Hakan Taşıyan'ın son durumu ve şu an ne yaptığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hakan Taşıyan hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Hakan Taşıyan'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, bir döneme eserleriyle damga vurmuş Hakan Taşıyan hakkında tüm merak edilenler...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?


1973 yılında dünyaya gelen arabesk ve fantazi müzik şarkıcısı Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgili olan Taşıyan, askerliğini yaparken söylediği şarkılarla ve komutanları tarafından çok sevildi ve komutanlarının desteği ile 1996 yılında ilk kaseti "Hesabım Bitmedi"yi çıkardı. 1997 yılında ikinci albümü olan "Sensiz İki Gün" çıktığında geniş kitleler tarafından tanındı.

Bu albümden sonra çok sayıda konserde sahne alan Hakan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" albümünü piyasaya sürmüş, hemen ardından dördüncü albümü olan "A Canım Kıymetini Bilemedim"i 1999 yılında hayranları ile buluşturmuştur. Hakan Taşıyan'a büyük şöhreti getiren ise 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü oldu. Bu albümdeki aynı adı taşıyan şarkısıyla çok popüler olan şarkıcı, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etmiştir.

Bu tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı, kendi adını taşıyan Hakan Taşıyan, Türkülerle, Mutluluk Yağmuru, Ya Sen Ya Hiç ve 2012 yılında Gitme Gülüm albümlerini çıkarmıştır. Bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyerinin yanından oyuncuk geçmişi de olan Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde "Hesabım Bitmedi” isimli dizinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır.

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2017 yılında yeniden basında boy göstermeye başladı. Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme geldi.

2018 yılında uzun bir aranın ardından yeni albümü ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hakan Taşıyan, son albümü olan "Sessiz Sedasız Dönüş"ü piyasaya çıkardı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Kanal D'nin yeni dizisi İnsanlık Suçu, İmparator İbrahim Tatlıses'ten övgü aldı. Tatlıses diziyi soluksuz izlediğini söyleyerek oyunculara övgü yağdırdı.
Küsler Barışacak mı?,İlk Adım Akalın'dan...
Küsler Barışacak mı?,İlk Adım Akalın'dan...
Demet Akalın, Mehmetçiğe moral için Hatay’a giden İbrahim Tatlıses’le yaşadığı polemiğin ardından, sanatçıya zeytin dalı uzattı.
Sadece 3 Bölüm Dayanabildi!
Sadece 3 Bölüm Dayanabildi!
Furkan Palalı, "Bu projeye inanıp emek verenler de var, vermeyenler de. Verenler de kendini biliyor, vermeyenler de. Emekçilerin eline sağlık. Desteğiniz için teşekkürler, gönlünüz rahat olsun, gerekli açıklama yarına kadar yapılmazsa, ben seve seve yapacağım" dedi.
Urfalı Baba İçin mi Bağışladı?
Urfalı Baba İçin mi Bağışladı?
Sevilen arabesk şarkıları derlediği yeni albümünün çalışmalarına devam eden Sibel Can, Suadiye’deki bir butikten çıkarken görüntülendi. Can, Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz Sevmedik’ şarkısıyla çıkardığı single’ın kapağında giydiği elbiseyi bağışladı
Yeğeniyle yakalanan Başoğlu'na kötü haber
Yeğeniyle yakalanan Başoğlu'na kötü haber
Burcu Başoğlu ve Murat Başoğlu hakkında çıkan beraat kararına itiraz geldi. Savcı Fatma Atasoy, olayın çevredeki teknelerden görülebileceğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi
Urfa'ya Gelince Araları Bozuldu!
Urfa'ya Gelince Araları Bozuldu!
Son olarak Fi dizisinde oynayan Ozan Güven şu günlerde yeni filmleri için hazırlık yapan yakın dostu Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yapıyor. Ozan Güven'in özel hayatında ise yeni bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı
Çıkış Yolları,Urfalı Baba Gürses!
Çıkış Yolları,Urfalı Baba Gürses!
Narda Afrika'nın "Nilüfer" video klibi dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Okuduğu Parça, Sunucuyu Kendinden Geçirdi
Okuduğu Parça, Sunucuyu Kendinden Geçirdi
İbrahim Tatlıses için bestelenen "Dön Geri Tatlıses" isimli parçayı dinleyen Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan İpek, gülme krizine girip önündeki masaya yığıldı.
Arda Turan,Kılpayı Kurtuldu!
Arda Turan,Kılpayı Kurtuldu!
Arda Turan, Bebek’te objektiflere yansıdı.
Erdoğan İçin Çok Konuşulacak Sözler!
Erdoğan İçin Çok Konuşulacak Sözler!
Mehmetçik`i ziyaret eden ünlülere yönelik eleştirilere katılmadığını belirten Ferdi Tayfur, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok konuşulacak sözler söyledi.
Survivor'da korkunç olay! Bir anda...
Survivor'da korkunç olay! Bir anda...
Survivor'da yürekler ağza geldi! Berna Canbeldek bir anda...
Şok sözler!
Şok sözler! "Evli bir adamı kapattım..."
'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" sorusu ekran başındakilere pes dedirtti.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿