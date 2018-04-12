Urfa'da Uçak Düştü İddiası,Valilikten Açıklama Geldi!

Şanlıurfa Valiliği, 'Hilvan'da boş araziye savaş uçağının yakıt tankı düştü' şeklinde bazı medya organlarında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.''Dün (12.04.2018) bazı basın yayın organlarında çıkan “Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa'da boş araziye düştü” başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür.İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 km etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''