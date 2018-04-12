Onaysız gelen SMS’lere 50 bin liraya kadar ceza

7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 50 bin liraya varan cezalar verilebilecek..

BursaTüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecek. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir.” dedi.

Derneğin kadın komisyonu üyeleriyle Koza Han’da bir araya gelen Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, elektronik ticaretin önlenmesine ilişkin kanunla cep telefonları ve internet üzerinden gelen onaysız mesaj ve maillerin yasaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

“7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecektir. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir. Tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olsun. Buna rağmen bu mesajlar gelmeye devam ederse İl Ticaret Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilirler. Ancak mağaza ve marketlerde yapılan alışverişle ilgili borç ve tahsilat bilgilendirmesi bunun dışındadır.” (Takvim)