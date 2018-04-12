Evlenecekler Dikkat!.. Çeyiz Yardımı Arttı

Hesap 24 Yaşına Kadar Açılmalı

Yardımın Tutarı Arttı…

Hesaba Ödemeler Nasıl Yapılmalı?

2016’dan beri uygulanmakta olan çeyiz hesabı imkanından yararlanmak için önemli bir koşul var. Bu da 27 yaş sınırı. Yani çeyiz yardımından yararlanabilmeniz için evliliğinizi 27 yaşını doldurmadan yapmanız gerekiyor. Aksi taktirde tabiri yerindeyse Devlet sizi evde kalmış sayıyor ve çeyiz yardımında bulunmuyor.Bununla birlikte çeyiz yardımından sadece bir kez ve ilk evlilikte yararlanılabiliyor. Yani ikinci evliliğinizi yapıyorsanız, 27 yaşından küçük olsanız bile, çeyiz yardımından faydalanmanız mümkün değil.Çeyiz yardımından yararlanmak isteyenler Türkiye’deki mevduat veya katılım bankalarının şubelerinde Türk Lirası cinsinden bir çeyiz hesabı açmaları gerekiyor.Çeyiz hesabı açtıktan sonra asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmanız ve evliliği müteakip ilgili bankaya başvurmanız halinde Devlet tarafından çeyiz yardımı katkısı alıyorsunuz.Yani çeyiz yardımı alabilmeniz için en geç 24 yaşında hesap açtırmanız gerekiyor. Çünkü 27 yaşından sonra evlenirseniz yardım alamıyorsunuz.Torba yasa ile yapılan değişiklikten önce çeyiz yardımına hak kazandıysanız en az 3 yıl boyunca hesabınızda biriktirmiş olduğunuz toplam tutarın %20’sine kadar Devletten çeyiz yardımı alabiliyordunuz. Değişiklikle söz konusu %20’lik oran %25’e çıkartıldı.Ayrıca burada bir üst sınır daha belirlenmiş. Değişiklikten önce hesabınızda ne kadar birikmiş olursa olsun çeyiz yardımı 5.000 TL’yi geçemiyordu. Değişiklikle üst sınırın tutarı 7.500 TL olarak değiştirildi.Çeyiz hesabına ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır ise 1.000 TL. Bu ödemeler aylık veya 3 aylık periyotlarla yapılabiliyor. 3 aylık ödeme planı yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların 3 katı tutar geçerli oluyor.Katılımcı çeyiz hesabının açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırabiliyor. Ancak bu tutar 15 bin TL’yi geçemiyor.