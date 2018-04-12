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Bu haber 12 Nisan 2018 15:10:03 Tarihinde eklenmiştir.

İşveren ve İş arayanlar ŞUİF’te buluşuyor

Şanlıurfa İstihdam Fuarı kapılarını açtı. Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen ŞUİF’te (Şanlıurfa İstihdam Fuarı) Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi de çalışmaları ile yerini aldı.

İşveren ve İş arayanlar ŞUİF’te buluşuyor

Şanlıurfa İstihdam Fuarı kapılarını açtı. Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen ŞUİF’te (Şanlıurfa İstihdam Fuarı) Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi de çalışmaları ile yerini aldı.

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi ŞUİF’te

İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması, iş arayanların istihdam fırsatı yakalaması amacı ile gerçekleştirilen ŞUİF, istihdamın korunması, artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanmasını hedefliyor.
Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nin de stant açarak faaliyetlerini sergilediği fuarda merkezin ney yapım, tarak yapım, sedef kakma, ahşap oyma, kokulu taş sabun, kolonya ve mum, dikiş nakış, hediyelik eşya, tespih, hüsn-ü hat, filografi, yağlı boya ve üç boyutlu çalışmaları yer alıyor. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, “Bugün İş Kur İl Müdürlüğü’nün düzenlediği İstihdam Fuarı’na katılım sağladık. Kurslarımıza devam eden kursiyerlerimizle birlikte yapılan ürünlerimizi sergiliyoruz. Hem Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezini tanıtıyoruz hem istihdamın içerisinde nerede yer aldığımızı anlatıyoruz” diye konuştu.  İşveren ve iş arayanı buluşturan fuar, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

ŞUİF iş kapısı olacak

Fuarın açılışına Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İş Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Şanlıurfa İ Kur İl Müdürü Lezgin Özmen de katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan İş kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, istihdam mücadelesinde istihdam fuarlarının önemine değinerek “İş gücüne dair meselelerimizin konuşulması, farkındalık oluşturması, iş arayanlar ile işverenlerin buluşmasına vesile olması sebebiyle İş Kur Genel Müdürlüğü olarak bu programlara büyük ağırlık veriyoruz” dedi.

“En önemli meselemiz işsizlikle mücadele”

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli meselesinin istihdam ve işsizlikle mücadele olduğunu söyleyen Uzunkaya, bu mücadelede istihdam kurumlanın rolü ve görevinin altını çizerek bu tür programlara katılmayı öncelikleri arasında değerlendirdiklerini belirtti.

“İş Kur Türkiye’de en güzel diriliş hikâyelerinden biridir”
Türkiye’nin son dönemde istihdam konusunda büyük mesafeler kat eden çalışmalarıyla dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin dikkatini çektiğini anlatan Uzunkaya “Türkiye İş Kurumu olarak dünyanın 85 gelişmiş, gelişmekte olan ve tüm dünya coğrafyasını içeren istihdam kurumlarının 2015-2018 yılları arasında başkanlığını yapıyoruz. Türkiye’de başarı hikâyesine, yeniden uyanış ve dirilişe dair bir kurum ve kuruluş gösterilecekse elbette bu kurum ve kuruluşlarımızın sayısını oldukça yüksek olmakla birlikte, en güzel örneklerden birinin İş Kur olduğunu milletimiz adına büyük bir iftihar vesilesi olarak ortaya koyabiliriz” dedi.
 
“1 milyon 57 bin 249 kişi istihdam edildi”
Bu iddiayı rakamlara ve reel gerçeklere dayandırmak zorunda olduklarını söyleyen İş Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya şöyle konuştu: İş Kur, Türkiye’de bir yılda sadece 25 bin insanın işe girmesine aracılık yapan bir kurum. Yine görevi işgücü piyasasına insan yetiştirmek olan kurum, 2.497 insana eğitim verebiliyor. Bunlar arasında kadınların sayısı 571. Aynı kurum 2017’de 508.851 insanın aktif iş gücü programlarından istifade etmesine aracılık ediyor ve 72 yıllık tarihinde bir rekoru kırıyor. 1 milyon 57 bin 249 kişi istihdam edildi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanımız 1 milyon istihdam dediğinde bir çok çevreler bu gerçeği anlayamadılar. 15 Temmuz ihanet kalkışmasında bir ülke 1.5 milyon istihdam gerçekleştirecek. Bir yılda Avrupa Birliği’nde 28 ülkenin istihdamı 1 milyonu bulmuyor ama Türkiye tek başına 1.5 milyon kişiyi istihdam ediyor ve bunun 1 milyon 57 bin 249’unu İş Kur gerçekleştiriyor.
 
“Şanlıurfa’da her işverene ve işsizine ulaşmak için çalışan bir İş Kur var”  
Şanlıurfa’ya bakarsak 2002 yılında İş Kur sadece Şanlıurfa’da özel sektöre,  42 kişinin işe yerleşmesine kadınların sayısına gelince sadece 1 kadının işe girmesine vesile oluyor. Yıl 2017, İş Kur 10 binin üzerinde insanımıza, işbaşı eğitim programı, girişimcilik programı ve meslek edindirme kursları ile yani aktif eğitim programları sunuyor. İstifade edenlerin sayısı 30 bin. Danışmanlık hizmetlerimizden istifade edenlerin sayısı 50 bin. Yani neticede Şanlıurfa’da her işverene ve işsizine ulaşmak için çalışan bir İş Kur var karşınızda.
 
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