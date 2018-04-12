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Bu haber 12 Nisan 2018 15:07:09 Tarihinde eklenmiştir.

“Durmak yok, yola devam”

* Büyükelçi Önen, çalışmaları konusunda “Durmak yok, yola devam” sloganıyla mesai mevhumu gözetmiyor.

“Durmak yok, yola devam”

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfa’mızın gururu Abdülkadir Emin Önen, göreve başladığı 2017 yılı Aralık ayından buyana düzenli olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükelçi Önen, çalışmaları konusunda “Durmak yok, yola devam” sloganıyla mesai mevhumu gözetmediğini söyledi.
Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı Genel Müdürü Xue Yanping’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Çin'de devam eden 2018 Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri kapsamındaki işbirliği konularının görüşülerek fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti.
Büyükelçi Önen, ayrıca Çin Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi (CCPIT) Çinghay eyaleti Yönetim Komitesi Üyelerini Büyükelçilik konutunda kabul ederek Türkiye ile Çinghay eyaleti arasında ticaretin artırılmasına yönelik konuları görüştü.
Pekin Büyükelçisi Önen daha sonra, Çin’in enerji yatırımlarından sorumlu kuruluşu Ulusal Enerji İdaresinin Uluslararası İşbirliği Departmanı Genel Müdürü Gu Jun ile görüştü. Büyükelçi görüşmede, Türkiye’nin enerji görünümü hakkında bilgi verdi ve ortak işbirliği konularını dile getirip fikir alışverişinde bulundular.
 

Önen; Polis Günü ve Urfa’nın kurtuluş Bayramını kutladı

ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfa’mızın gururu Abdülkadir Emin Önen, Polis Haftası ve memleketi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı nedeniyle twetter hesabından kutlama mesajı atıp, Genel Kurmay başkanlığı arşivinden derlenen “Kurtuluştan Kurtuluşa Türkiye” isimli bir video yayınladı.
Büyükelçi Önen, “Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin güven ve asayişi için çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 173. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu vesileyle başta kahraman Şehidimiz Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Minnettarız” dedi.
11 Nisan Urfa’nın kurtuluşu ile ilgili mesajında ise, “11 Nisan Şanlıurfa’nın kurtuluş günü. Kurtuluş Savaşından bu yana vatan toprağının her karışını kanıyla sulayan aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Kahramanları tükenmeyecek memleketimin, kurtuluş orduları da bitmeyecektir” ifadelerine yer verdi.
Büyükelçi Emin Önen daha sonra, Pekin’de temaslara bulunan Kuveyt Türk Katılım Bankası heyetini Büyükelçilik konutunda kabul edip temasları hakkında bilgi aldı.
 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Turizm Yılı açılış galası için Çin’e gidiyor

Önen ayrıca; 17 Nisan’da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmus’un teşrifleri ile düzenlenecek olan 2018 yılı Çin’de Türkiye Turizm Yılı açılış galasının yapılacağı Tianqioa Gösteri Merkezini ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.
Büyükelçi Emin Önen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’yı da Büyükelçilik konutunda kabul ederek Pekin’deki temasları hakkında bilgi aldı.
Büyükelçi Önen ayrıca, Kamerun Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Martin Mpana’ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirip iki ülke ilişkilerini görüştüklerini belirtti.
 

Türk Milletini yakından tanımak isteyen herkes bu videoyu izlesin

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ünlü Türk ressam Devrim Erbil’in Pekin Peninsula Oteldeki sergisinin açılış resepsiyonuna katıldı.
Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan ÇHC Pekin Büyükelçisi hemşehrimiz A.Emin Önen, bir video gösteri ile, “Türkiye zor durumlardan kaçarak ülkemize sığınan insanların acılarını hafifletmek için neler yapıyor? Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyebilirsiniz” diyerek Türkiye’yi ve Türk Milletini yakından tanımak isteyen herkesi bu videoyu izlemeye davet etti.
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