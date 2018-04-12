Erdoğan talimat verdi,Gereğini yapın!

ERDOĞAN: GEREĞİNİ YAPIN

6 yıllık zorlu bir eğitimin ardından tıp fakültelerini bitiren ve zorunlu hizmetlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuran 1000 kadar doktor adayı güvenlik soruşturmasından dolayı aylardır atanmayı bekliyordu.Bu durum AK Parti’nin doktor kökenli milletvekillerinin dikkatini çekti. Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taşıyan milletvekilleri, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorunu aktardılar.Konu ile ilgili Erdoğan'ın "bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin” dedi.(Gazetevatan)