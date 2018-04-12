Savaş uçağı düştü,Uçak Mirage 2000 özellikleri nelerdir?

Ege son dakika haberleri araştırılıyor. Yunan uçağı jeti düştü. Yunan basınında yer alan son dakika haberine göre Ege'de Midilli adası yakınlarında Yunan savaş uçağı düştü. Vatandaşlar savaş uçağının nasıl ve neden düştüğünü araştırıyorlar. İskiri adasının 15 kilometre kuzeydoğusuna düştüğü belirtilen uçağın pilotundan haber alınamıyor. Ada, Ege Denizi'nin ortasında bulunuyor. İskiri adasının Türkiye karasularına uzaklığı 100 kilometreden fazla. Dassault Mirage F1 gibi geleneksel açılı kanat dizaynına sahip olan uçakları ilk üretim safhasında dizayn etmiştir. Daha sonra bu dizayn geliştirilmiş ve Mirage versiyonları artırılmıştır. Bunlardan biri de delta kanatlı Mirage III lerdir. Bu dizayn manevra kabiliyetinden başka yüksek hızalarda stability ve basit üretim gibi avantajlar sağlamaktaydı. Bu dizaynın başarılı olması Mirage 2000 de aynı konseptin kullanılmasına imkan vermiştir. Elektronik uçuş (fly by wire) sistemi uçağa hem çeviklik hem de kontrolde kolaylık sağlamaktadır.

EGE SON DAKİKA HABERLERİ!

Yunan basını, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düştüğü bilgisini geçti. Jetle bağlantının 12.15'te kesildiği belirtilirken Mirage-2000-5 tipi savaş uçağının düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YUNAN UÇAĞI NEREDE DÜŞTÜ?

Ege'de İskiri adasının 4 mil yakınlarında bir Yunan savaş jetinin düştüğü belirtildi. İskiri adasının 15 kilometre kuzeydoğusuna düştüğü belirtilen uçağın pilotundan haber alınamıyor. Ada, Ege Denizi'nin ortasında bulunuyor. İskiri adasının Türkiye karasularına uzaklığı 100 kilometreden fazla.

ÖLEN KİMSE VAR MI?

Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Mirage 2000 uçağı özellikleri

Mirage 2000 bir Fransız firması olan Dassault yapımıdır.70lerin sonunda Fransa için tasarlanmış hafif avcı uçağıdır. Daha sonra başarılı bir model haline gelmiş ve bir çok ülke tarafından kullanılmıştır.

Dassault Mirage F1 gibi geleneksel açılı kanat dizaynına sahip olan uçakları ilk üretim safhasında dizayn etmiştir. Daha sonra bu dizayn geliştirilmiş ve Mirage versiyonları artırılmıştır. Bunlardan biri de delta kanatlı Mirage III lerdir. Bu dizayn manevra kabiliyetinden başka yüksek hızalarda stability ve basit üretim gibi avantajlar sağlamaktaydı. Bu dizaynın başarılı olması Mirage 2000 de aynı konseptin kullanılmasına imkan vermiştir. Elektronik uçuş (fly by wire) sistemi uçağa hem çeviklik hem de kontrolde kolaylık sağlamaktadır.

Tek motora sahip olan Mirage 2000, 4 tona kadar yakıt taşıyabilir. Kanat altındaki atılabilir yakıt depoları bu miktarı önemli ölçüde arttırır. Ayrıca Mirage 2000 6.3 tona kadar mühimmat taşıyabilir. Bu yükler her kanat altında 2 pilon, gövde altında 5 pilon olmak üzare 9 pilon vasıtasıyla taşınır.

NELER OLMUŞTU

BBC Türkçe'de yer alan haberde "Yunan medyası Salı sabahın ilk saatlerinden itibaren "Kaş ile Meis Adası arasında kalan Karaada'ya yaklaşmakta olan Türk sahil güvenliğine ait bir helikoptere izli mermilerle ikaz atışları yapıldığını ve Türk helikopterin yön değiştirerek Türk kıyılarına döndüğü" haberlerini geçti. Ancak sözü edilen olayla ilgili hiç bir resmi açıklama yapılmadı. Sadece Yunan medyasında haber olarak veriliyor ve çok ciddi olduğu vurgulanıyordu. Haberin büyük boyutlar kazanmaya başladığı bir anda, Yunanistan'da Başbakanlık'tan bir açıklama geldi.Açıklamada "Söz konusu helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediği, yaşananın basit ve olağan bir şey olduğu" belirtiliyordu.

Ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Ancak Savunma Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmadı" denildi.

'TEHLİKELİ BİR HAYAL ÜRÜNÜ'

Yunanistan'daki bu çelişkili haberlerden bir gün sonra ise Fileleftheros gazetesinin manşetinde, "Helikopter de tehlikeli bir hayal ürünü" başlıklı bir haber yayımlandı.

ÇİPRAS TATBİKATI BASINDAN ÖĞRENDİ

BBC Türkçe'deki haber şöyle devam ediyor:

Habere göre yaşananlar, Türkiye ile ilişkilerinde gerilimin azalmasını talep eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile sert açıklamalarına devam eden Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "milli konulara bakışları" arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkardı.Gazete, yaşanıp yaşanmadığı bile henüz anlaşılamayan bu garip olayın dışında, Başbakan Çipras'ın, Savunma Bakanı Kammenos'un bir önceki hafta Ege Denizi'nde aniden ilan ettiği kısa süreli "Pirpolitis" tatbikatından haberi olmadığını ve Yunan medyasından öğrendiğini de yazdı. Türkçe "Barutçu" anlamına gelen "Pirpolitis" tatbikatının senaryosu da "Ege Denizi'nde Türk komandoları tarafından işgal edilen" bir adacığın Yunan komandoları tarafından kurtarılmasıydı.

PEKİ O ZAMAN YUNAN ASKERLERİ NİYE HAVAYA ATEŞ AÇTI?

Hükümet kaynaklarına yakınlığı ile bilinen gazete, "Söz konusu Türk helikopteri Yunan hava sahasını ihlal etmediğine ve Yunan sivil havacılık raporlarında böyle bir uçuşun varlığı tespit edilmediğine göre, Ro Adası'ndaki Yunan askerlerinin havaya neden ateş ettiği" sorusunun arkasında Kammenos'un talimatının bulunduğunu iddia etti.

Gazete, yaşananların Kammenos ile Çipras'ı bir kez daha karşı karşıya getirdiğini yazdı.

NEDENİ SEÇİM BARAJA KAVGASI

Gazete sonuç olarak, Kammenos'un Türkiye ve Makedonya gibi hassas konularda savaş çığırtkanlığı yapmasındaki asıl amacının bütün nabız yoklamalarında yüzde 3 barajının altında bulunan ANEL Partisi'nin milliyetçi taraftarlarını toplamak olduğu kanısına varıyor.

Kammenos'un Türkiye'ye karşı "Gücünüz yetiyorsa gelin", "1821 de Osmanlı'yı yendiğimiz gibi bugün de Türkiye'yi ezer geçeriz", "Erdoğan gibi deli biriyle konuşacak birşeyimiz yok" ya da Edirne'de hala tutuklu bulunan iki Yunan askerinin "rehin alındıkları" gibi söylemlerinin başbakan Çipras'ı ve SYRIZA'lı milletvekillerini son derece rahatsız ettiği ancak hükümeti düşürmemek için seslerini çıkarmadıkları gözleniyor.

Kammenos'un söylemlerinin ayrıca, Yunan Silahlı Kuvvetleri içinde ve Savunma Bakanlığı personeli arasında da ikilik yarattığına dikkat çekiliyor.

"Yangına körükle gitmekle" suçlanan Milliyetçi "Bağımsız Helenler-ANEL" Partisi lideri Kammenos, 2015 seçimlerinde tek başına hükümet kuramayan radikal sol SYRIZA ile hükümet kurmayı kabul etmiş ve Savunma Bakanlığı'nı üstlenmişti.

Türk-Yunan ilişkilerindeki ve Makedonya Cumhuriyeti ile isim anlaşmazlıkları konularında milliyetçi söylemleriyle dikkati çeken Kammenos'un SYRIZA'yı uzun zamandan bu yana rahatsız ettiği de bilinen bir gerçek.