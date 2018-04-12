Urfa'da Çatışma Çıkmıştı,Valilikten Açıklama Geldi!

Valilik açıklamasında şöyle denildi:
''Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla yakalama müzekkeresi bulunan R.E. (37) adlı şahsı yakalamaya yönelik Suruç Cumhuriyet Savcılığının talimatına istinaden 11 Nisan 2018 günü saat 12.30 sıralarında İlimiz Suruç ilçesi Harmanalan Mahallesine giden Jandarma devriyesinin yakalama işlemi sırasında, şahsın akrabalarıyla Jandarma devriye personeli arasında çıkan arbedede havaya açılan ateş sonucu şüpheli şahıs kazaen yaralanmıştır.
Birecik Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı şahsın genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sekiz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir.''
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