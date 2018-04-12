Urfa'da Çatışma Çıkmıştı,Valilikten Açıklama Geldi!

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinin Harmanalan mahallesinde bir şüphelinin yakalanması sırasında Jandarma ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelinin havaya açılan ateş sırasında kazaen yaralandığı belirtildi.Valilik açıklamasında şöyle denildi: