ABD’li albaydan teröristlere tebrik!

DEAŞ karşıtı koalisyonun ABD’li sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rakka’da eğittikleri teröristlerin silahlı eğitimlerini tamamlaması nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.Dillon, yaptığı paylaşımda şunları yazdı; “Rakka İç Güvenlik Gücü’nün en yeni üyeleri olmak için eğitimlerini tamamlamış Suriyeli erkeklere ve kadınlara tebrikler - kurtarılan bölgelerdeki Suriyeliler için istikrar ve güvenlik sağlama sorumluluğu.”