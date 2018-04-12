Kenan Işık Öldümü? Uzun Süredir Tedavi Gören Kenan Işık Hakkında Doktorlar Az Önce Açıkladı Kenan Işık Öldümü Yaşıyormu?Sağlık Durumu Nasıl?

Dadı ve ATV ekranlarında devam eden Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı ile ünlenen başarılı tiyatrocu Kenan Işık , 2 sene önce geçirdiği kaza sonrasında gün be gün hakkında Kenan Işık öldü mü soruları gündeme düşmekte iken, Hala daha Kenan Işık öldü mü diye araştıranların sayısı bir hayli fazla. Sauna odasında kayıp düştüğü açıklandıktan sonra hala daha Kenan Işık öldü diye iddialar ortaya atılıyor.

Ünlü sunucu hakkında ortaya yine bir öldü idiası atıldı ve tekrardan Kenan Işık öldü mü? sorusu çok sık aranmaya başladı. Kenan Işık’tan gelecek bir ışığı bekleyen sevenlerine söylenilen öldü haberleri her zaman ailesince yalanlanırken, Kenan Işık öldü mü sorusunun cevabı bugün net bir cevap buldu. Kenan Işık’ın eşinden öldü mü sorusunun cevabı herkesi üzdü. Son günlerde sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor.

PEKİ KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ

2 sene evveli sauna odasında kaıp düşmesi sonrasında gelişen ani beyin kanaması sonrasında iki yıldır bitkisel hayatta yaşayan tiyatro oyunucusu ve son olarak Kim Milyoner Olmak İster’in Sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumu hayranları tarafından çok merak ediliyor. Gün gün ortaya atılan Kenan Işık öldü iddiaları ve Kenan Işık Öldü mü? soruları bu gece bir kere daha yanıt bulmak üzere soruldu.

Biz de sizler için Kenan Işık’ın son sağlık durumunu araştırmaya başladık. Ve Ünlü sunucu halen hayatta ve evinde tedavi görmekte. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Kenan Işık öldü mü sorusu ile ilgili eşi Beril Işık, açıklamalarda bulundu. Sesleri duyan ancak tepki veremeyen Kenan Işık’ın tedavisine evde devam edildiği ve durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

Ancak ortaya atılan Kenan Işık öldü haberlerinin ailesini ve yakınlarını çok üzdüğünü açıklayan Beril Işık, herhangi bir iyileşme ya da kötüleşme durumunda medyaya açıklama yapılacağını söyledi. Kenan Işık son durum hakkında henüz bir ilerleme olmadığı belirtildi. 2 sene önce 21 Mart’ta saunasalonundan çıkarken düşen ve beynine aldığı darbe sonrasında komaya giren Kenan Işık’tan henüz bir iyi haber yok.

Bilindiği üzere bir müddet Almanya’da özel bir klinikte tedavi gören Kenan Işık2ın tedavisi şahsa münhasır vinde devam ediyor. Kenan Işık sesleri duyuyor ancak tepki veremiyor. Kenan Işık’ın eşi Beril Işık ise eşinin gözüne bakmakta. Kenan Işık, saunadan çıkarken, ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Işık, yaşanan kazanın ardından hemen Amerikan Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatı 3,5 saat süren Kenan Işık, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

KENAN IŞIK KİMDİR

1948 doğumlu olan Kenan Işık’ın esas adı Yusuf Kenan Işık’tır ve Malatya’da dünyaya gelmiştir. Kariyeri boyunca ekranlardan ayrılmayan Kenan Işık’ın babası TCDD emeklisidir. İlk ve ortaokulda tiyatroya yönelmiş ve Malatya Halkevi’nde geçici tiyatro yapmaya başlamış, lise döneminde Ankara’da okurken Meydan Sahnesi’ne girmiştir. Gazi Üniversitesini bitirdikten sonra Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Kariyerinde köşe yazarlığı da vardır.

Köşe yazarlığı yaptığı gazeteler sırasıyla; Resmi Gazete, Yeni Yüzyıl, tekrar Resmi Gazete, Yeni Binyıl ve Akşam’dır. Televizyon ekranlarında ise başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı ‘Dadı’ adlı dizide rol almıştır. 2005 yılında Kenan Işık Star tv ana haber bültenini sunma görevini başarı ile tamamlamıştır.2005 yılı yazında sunuculuğu bırakıp tekrardan tiyatroya dönmüştür. Öte yandan Kenan Işık, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Hala sunuculuğuna devam ettiği sırda da bu elim kazayı geçirmiştir.

Kenan Işık, 1,5 yıl önce saunadan çıkarken, ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını sert bir zemine çarpmıştı. Yaşanan talihsiz kazanın ardından Işık, hemen Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 3,5 saatlik ameliyatın ardından ise yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı.

Arama motorlarından Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık son durum! gibi cümlelerle sanatçının durumunu sürekli sorgulanıyor sosyal medyada ise defalarca hakkında “öldüğüne dair” asılsız haberler

Geçtiğimiz yıllarda beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve halen hastanede olan ünlü isim Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik…

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, yaklaşık 1,5 yıl önce yani 21 Mart’ta saunadan çıktıktan sonra düşerek beyin kanaması geçirmişti. O tarihten bu yana komada olan ve hastanede yatan Kenan Işık’tan hala iyi bir haber gelmemesi üzerine internette ‘Kenan Işık öldü mü?’,’ Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?’ gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’da özel bir kliniğe yatırılan Kenan Işık’ın tedavisine evde eşi devam ediyor. Kendisine söylenenleri duyan ancak tepki vermeyen Kenan Işık’a eşi Beril Işık bebekler gibi bakıyor ve moralini sürekli yüksek tutmaya çalışıyor. Beril Işık “Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor” dedi.

İK DURABİLİYOR Eşinin yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi gördüğünü anlatan Işık, “Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Kimi zaman da ayakta. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” diye konuştu.