Kehaneti yine tuttu! Ne demişti?

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ne derse çıkıyor. Ligin ilk yarısında Kanarya 11.haftada lider G.Saray’ın 9 puan gerisinde kaldığında Kocaman, “Cim-Bom ile aramızdaki bu puan farkı suni. Rakibin zor maçları var. Fark kapanır” demişti. Nitekim Sarı Kanarya 16. haftada Sarı-Kırmızılı takımı puan olarak yakalamıştı.

G.BİRLİĞİ GALİBİYETİNİ BİLDİ!

Kocaman, şampiyonluk yarışı tahminlerinde “Bizim kalan maçları almamız ve rakiplerimizin de kendi aralarında yapacakları maçta kaybedecekleri puan dışında, ekstra bir maça ihtiyacımız var” demişti. Bu sözlerin sıcaklığı geçmeden G.Saray, G.Birliği deplasmanında kaybetti ve ekstra maçlardan ilki gerçekleşti.

SON TAHMİNLER NE OLACAK?

Zirve ile puan farkını (Başakşehir) 5’e, G.Saray ile 3’e indiren Kanarya şimdi kalan 6 maça odaklandı. Kocaman şampiyonluk yarışı için 72 puanı alan ipi göğüsler ve F.Bahçe yüzde 99 ilk 2 içerisinde yer alacak tahminlerini de yaptı. Bu tahminlerin ne derece tutacağı ya da tutmayacağı 6 haftalık süreçte belli olacak.

(Star)