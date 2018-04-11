Çiftçi, '..Cihanda Yoktur Eşim'

Bugün 11 Nisan... Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşarak şehrini bağımsızlığa kavuşturan Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 98. yıldönümü.Bundan tam 98 yıl önce, Kuva-yi Milliye kuvvetleri, Ali Saip Bey komutasında Fransızlara karşı yiğitçe karşı koyarak Urfa'nın kurtuluşunu kesinleştirdiler. Tarihe Urfa Muharebesi ya da Urfa Savunması olarak geçen ve yaklaşık bir ay süren çarpışmalardan sonra Türk kuvvetlerinin kesin zaferinin elde edilmesiyle sonuçlanan muharebe. Türk güçlerinin gösterdiği üstün mücadele azmi, önce Urfa'nın kurtuluşunu, sonra da Türkiye'nin kurtuluşunu sağladı.Bu anlamlı ve kahramanlığı tariha yazılmış günde Urfa’da yapılan kutlamaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Urfalılar için bir mesaj yayınladı.İşte Çiftçi’nin sosyal medyada yayınladığı mesaj;" ‘Ben Urfayım; Arabım,Türküm,Kürdüm dünyayla kardeşim,aramayın boşuna cihanda yoktur eşim.’İbrahim Halilullah'ın Şehri Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde kutlamalara katılan ve yüreğinde bu şanlı şehrin sevgisini taşıyan tüm hemşerilerime teşekkür ederim.”