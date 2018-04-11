Turğut, Haftalık Ziyaretlere Devam Ediyor

Öğrencilerin derslerinde verimliliğinin artması amacıyla her hafta veli ziyaretlerini rutin haline getiren Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu hafta da Uzuncuk ve Tepecik köyünü ziyaret etti.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mehdi Turğutdiyerek, Emek veren öğretmenlere teşekkürlerini sundu.