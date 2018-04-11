Turğut, Haftalık Ziyaretlere Devam Ediyor

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mehdi Turğut
“Bu haftaki veli ziyaretimizi Uzuncuk ve Tepecik köyüne gerçekleştirdik. velilerimize yeni sınav sisteminden ve öğrencilerin ders notlarından bahsettik. Öğrencilerimizin ders çalıştığı ortamları yerinde gördük ve o ortamlarda alınabilecek maksimum verim için rehber öğretmenlerimiz veli ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve tabi ki en önemlisi devamsız öğrencilerimizden iki tanesini tekrar eğitim öğretim hayatına kazandırdık.” diyerek, Emek veren öğretmenlere teşekkürlerini sundu.
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