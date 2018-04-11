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Bu haber 11 Nisan 2018 20:44:48 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da İş Arayanlar Dikkat,335 Kişi Alınacak!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli Personel Alacak.

Urfa'da İş Arayanlar Dikkat,335 Kişi Alınacak!

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Ek-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli ve Kameraman Pozisyonlarının Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

657-4/B

MADDESİNE GÖRE

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

BÜRO PERSONELİ

LİSANS (4 YILLIK)

60

FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK

BÜRO PERSONELİ

ÖNLİSANS (2 YILLIK)

19

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE

SEKRETERLİK,

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER,

İNSAN KAYNAKLARI,

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE

SEKRETERLİK

BÖLÜMLERİNİN

BİRİNDEN MEZUN OLMAK

KAMERAMAN

ÖNLİSANS (2 YILLIK)

1

RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMLERİNİN

BİRİNDEN MEZUN OLMAK

TOPLAM

80

  

Ek-2A Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI

İLİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

657-4/B MADDESİNE GÖRE

LİSANS (4 YILLIK)

ÖNLİSANS (2 YILLIK)

SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

BÜRO PERSONELİ

ADANA

5

2

7

BÜRO PERSONELİ

ADIYAMAN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

AFYONKARAHİSAR

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

AĞRI

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

AKSARAY

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

AMASYA

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

ANKARA

6

4

10

BÜRO PERSONELİ

ANTALYA

5

2

7

BÜRO PERSONELİ

ARDAHAN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

ARTVİN

2

  

2

BÜRO PERSONELİ

AYDIN

3

2

5

BÜRO PERSONELİ

BALIKESİR

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

BATMAN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

BİLECİK

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

BİNGÖL

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

BİTLİS

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

BOLU

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

BURDUR

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

BURSA

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

ÇANAKKALE

4

2

6

BÜRO PERSONELİ

ÇANKIRI

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

ÇORUM

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

DENİZLİ

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

DÜZCE

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

EDİRNE

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

ELAZIĞ

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

ERZİNCAN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

ERZURUM

2

2

4

BÜRO PERSONELİ

ESKİŞEHİR

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

GAZİANTEP

3

2

5

BÜRO PERSONELİ

GİRESUN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

HAKKARİ

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

HATAY

4

3

7

BÜRO PERSONELİ

IĞDIR

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

ISPARTA

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

İSTANBUL

40

10

50

BÜRO PERSONELİ

İZMİR

3

2

5

BÜRO PERSONELİ

KAHRAMANMARAŞ

3

1

4

BÜRO PERSONELİ

KARABÜK

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

KARAMAN

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

KARS

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

KASTAMONU

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

KAYSERİ

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

KIRIKKALE

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

KIRKLARELİ

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

KIRŞEHİR

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

KİLİS

3

2

5

BÜRO PERSONELİ

KOCAELİ

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

KONYA

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

KÜTAHYA

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

MALATYA

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

MANİSA

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

MARDİN

2

  

2

BÜRO PERSONELİ

MERSİN

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

MUĞLA

4

2

6

BÜRO PERSONELİ

MUŞ

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

NEVŞEHİR

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

NİĞDE

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

ORDU

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

OSMANİYE

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

RİZE

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

SAKARYA

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

SİİRT

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

SİNOP

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

SİVAS

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

ŞANLIURFA

4

3

7

BÜRO PERSONELİ

ŞIRNAK

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

TEKİRDAĞ

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

TOKAT

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

TRABZON

3

2

5

BÜRO PERSONELİ

UŞAK

1

  

1

BÜRO PERSONELİ

VAN

5

3

8

BÜRO PERSONELİ

YALOVA

2

1

3

BÜRO PERSONELİ

YOZGAT

1

1

2

BÜRO PERSONELİ

ZONGULDAK

1

  

1

TOPLAM

169

70

239

Ek-2B Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu

UNVANI

İLİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

657-4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

SOSYAL ÇALIŞMACI

ADANA

FAKÜLTE VEYA

4 YILLIK

YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

GAZİANTEP

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

HATAY

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

İSTANBUL

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

KİLİS

1

SOSYAL ÇALIŞMACI

KONYA

1

SOSYAL ÇALIŞMACI

MERSİN

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

OSMANİYE

1

SOSYAL ÇALIŞMACI

ŞANLIURFA

2

SOSYAL ÇALIŞMACI

YOZGAT

1

TOPLAM

  

16

A) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI

SAYISI

BRÜT ÜCRET

Büro Personeli

318

2,438 TL

Sosyal Çalışmacı

16

3,102 TL

Kameraman

1

2,119 TL

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu" ya da "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 17/04/2018 tarihinde saat:18:00'da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı "İş Talep Formu" ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun

imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,

3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti

(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

5) T.C. kimlik numarası beyanı.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra a daylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar adayGiriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.

Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavları 21/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.

Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için, Genel Müdürlük merkez teşkilatında merkez sınav komisyonu ile sınavların gerçekleştirilmesi için merkez teşkilatı için 1 (bir), taşra teşkilatının büro personeli pozisyonu için 4 (dört), sosyal çalışmacı pozisyonu için 1 (bir) komisyon oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

J) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1- 2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

3- 4 (d ört ) adet vesikalık fotoğraf

Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

L) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

M) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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