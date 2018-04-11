Urfa'da İş Arayanlar Dikkat,335 Kişi Alınacak!

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Ek-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli ve Kameraman Pozisyonlarının Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE MEZUN OLUNAN BÖLÜM SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI BÜRO PERSONELİ LİSANS (4 YILLIK) 60 FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK BÜRO PERSONELİ ÖNLİSANS (2 YILLIK) 19 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK KAMERAMAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) 1 RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK TOPLAM 80

Ek-2A Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI İLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE LİSANS (4 YILLIK) ÖNLİSANS (2 YILLIK) SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI BÜRO PERSONELİ ADANA 5 2 7 BÜRO PERSONELİ ADIYAMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ AFYONKARAHİSAR 1 1 BÜRO PERSONELİ AĞRI 2 1 3 BÜRO PERSONELİ AKSARAY 1 1 BÜRO PERSONELİ AMASYA 1 1 BÜRO PERSONELİ ANKARA 6 4 10 BÜRO PERSONELİ ANTALYA 5 2 7 BÜRO PERSONELİ ARDAHAN 1 1 BÜRO PERSONELİ ARTVİN 2 2 BÜRO PERSONELİ AYDIN 3 2 5 BÜRO PERSONELİ BALIKESİR 1 1 BÜRO PERSONELİ BATMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ BİLECİK 1 1 BÜRO PERSONELİ BİNGÖL 1 1 BÜRO PERSONELİ BİTLİS 1 1 BÜRO PERSONELİ BOLU 2 1 3 BÜRO PERSONELİ BURDUR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ BURSA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ ÇANAKKALE 4 2 6 BÜRO PERSONELİ ÇANKIRI 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ÇORUM 1 1 2 BÜRO PERSONELİ DENİZLİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ DÜZCE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ EDİRNE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ELAZIĞ 1 1 BÜRO PERSONELİ ERZİNCAN 1 1 BÜRO PERSONELİ ERZURUM 2 2 4 BÜRO PERSONELİ ESKİŞEHİR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ GAZİANTEP 3 2 5 BÜRO PERSONELİ GİRESUN 1 1 BÜRO PERSONELİ HAKKARİ 1 1 2 BÜRO PERSONELİ HATAY 4 3 7

BÜRO PERSONELİ IĞDIR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ISPARTA 1 1 BÜRO PERSONELİ İSTANBUL 40 10 50 BÜRO PERSONELİ İZMİR 3 2 5 BÜRO PERSONELİ KAHRAMANMARAŞ 3 1 4 BÜRO PERSONELİ KARABÜK 1 1 BÜRO PERSONELİ KARAMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ KARS 1 1 BÜRO PERSONELİ KASTAMONU 1 1 BÜRO PERSONELİ KAYSERİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KIRIKKALE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KIRKLARELİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KIRŞEHİR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KİLİS 3 2 5 BÜRO PERSONELİ KOCAELİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KONYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KÜTAHYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ MALATYA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ MANİSA 1 1 BÜRO PERSONELİ MARDİN 2 2 BÜRO PERSONELİ MERSİN 2 1 3 BÜRO PERSONELİ MUĞLA 4 2 6 BÜRO PERSONELİ MUŞ 1 1 BÜRO PERSONELİ NEVŞEHİR 1 1 BÜRO PERSONELİ NİĞDE 1 1 BÜRO PERSONELİ ORDU 1 1 BÜRO PERSONELİ OSMANİYE 2 1 3 BÜRO PERSONELİ RİZE 1 1 BÜRO PERSONELİ SAKARYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ SİİRT 1 1 BÜRO PERSONELİ SİNOP 1 1 BÜRO PERSONELİ SİVAS 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ŞANLIURFA 4 3 7 BÜRO PERSONELİ ŞIRNAK 1 1 BÜRO PERSONELİ TEKİRDAĞ 1 1 BÜRO PERSONELİ TOKAT 1 1 BÜRO PERSONELİ TRABZON 3 2 5

BÜRO PERSONELİ UŞAK 1 1 BÜRO PERSONELİ VAN 5 3 8 BÜRO PERSONELİ YALOVA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ YOZGAT 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ZONGULDAK 1 1 TOPLAM 169 70 239

Ek-2B Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu

UNVANI İLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI SOSYAL ÇALIŞMACI ADANA FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK 2 SOSYAL ÇALIŞMACI GAZİANTEP 2 SOSYAL ÇALIŞMACI HATAY 2 SOSYAL ÇALIŞMACI İSTANBUL 2 SOSYAL ÇALIŞMACI KİLİS 1 SOSYAL ÇALIŞMACI KONYA 1 SOSYAL ÇALIŞMACI MERSİN 2 SOSYAL ÇALIŞMACI OSMANİYE 1 SOSYAL ÇALIŞMACI ŞANLIURFA 2 SOSYAL ÇALIŞMACI YOZGAT 1 TOPLAM 16

A) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET Büro Personeli 318 2,438 TL Sosyal Çalışmacı 16 3,102 TL Kameraman 1 2,119 TL

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu" ya da "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 17/04/2018 tarihinde saat:18:00'da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı "İş Talep Formu" ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun

imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,

3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti

(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

5) T.C. kimlik numarası beyanı.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra a daylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.

Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavları 21/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.

Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için, Genel Müdürlük merkez teşkilatında merkez sınav komisyonu ile sınavların gerçekleştirilmesi için merkez teşkilatı için 1 (bir), taşra teşkilatının büro personeli pozisyonu için 4 (dört), sosyal çalışmacı pozisyonu için 1 (bir) komisyon oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

J) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1- 2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

3- 4 (d ört ) adet vesikalık fotoğraf

Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

L) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

M) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ