Genç kızın uçakta hostese verdiği ‘Yardım Edin’ notu gerçeği ortaya çıkarttı

Independent’ta yer alan habere göre Shelia, uçağa iyi giyimli yaşlı bir adamla birlikte bakımsız bir genç kızın bindiğini gördü. Gördüğüyle ilgili “İçimden bir ses bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. Adam dış görünüşüne dikkat eden biriydi ve kız ise çok bakımsız görünüyordu. Biraz şaşırdım” diyen Shelia kızla konuşmaya çalıştığında kız yerine adamın cevap verdiğini ve adamın kızı kontrol ettiğini söyledi.

UÇAK İNER İNMEZ GÖZALTINA ALDILAR

Shelia, kızın kulağına fısıldayarak tuvalete gelmesini söyledi. Kız tuvalete girip çıktıktan sonra aynanın önünde duran notu gördü. Kızın yazdığı notta ‘Yardım edin!’ yazıyordu. Shelia durumu derhal pilota bildirdi. Uçak iniş yaptığında kapının çıkışında polis vardı ve adamı hemen gözaltına altılar.

Tahminen 14 yaşındaki genç kız yetkililerce gerekli birimlere yönlendirildi. Sheila, genç kıza telefon numarasını verdi. Birkaç hafta sonra genç kız Sheila'yı arayarak yaptıkları için çok teşekkür etti. Shelia genç kızın insan ticaretinin bir parçası olduğu söyledi.

(Hürriyet)