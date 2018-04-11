Gölcüklülerden,Başkan Bayık'a Teşekkür!

Vatandaşların toz ve çamurdan kurtulması için Gölcük kırsal mahallesinde stabilize yol çalışmasını tamamlayan Hilvan belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri yol ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başladı. Eskimiş yollarda yenileme çalışması yapıldıktan sonra Mahallede yeni açılan birçok yolda kilitli parke taşı döşenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Gölcük mahalle sakinlerinin yaptığı açıklamada yol ve sokaklarımız Hilvan belediyesi fen işleri müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ile daha güzel bir görünüme kavuştu desteklerinden ötürü öncelikle belediye başkanımız Aslan Ali Bayık ve fen işleri müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederiz açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın talimatlarıyla çalışmaların bütün kırsal mahallelerimizde devam edeceğini belirten fen işleri müdürlüğü ekipleri vatandaşların her konuda sorun ve isteklerini dinleyip çözüm buluyoruz onların memnuniyeti bizim için çok önemli çalışmalarımız aralıksız devam edecek dedi.