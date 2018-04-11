11 Nisan Kurtuluş Gününde Urfa’ya Şok Haber İki Lise Kapatıldı

Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Lisesi Statüsünde eğitim öğretim veren GAP Anadolu Lisesi ile açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat yaptığı TES İŞ Anadolu Lisesi nitelikli okullar listesinden çıkartılarak yüzlerce öğrencinin ve velilerinin hayalleri yıkıldı.İşin garip tarafı bu anlamsız uygulamanın Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü gününde açıklanmış olması. 11 Nisan kurtuluş gününü heyecanıyla güne uyanan GAP Anadolu Lisesi ve TES İş Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı nitelikli okullar listesinde okullarının olmadığını görünce adeta yıkıldılar.Öğrenci velileri duruma her türlü hukuki yollara müracaat ederek itiraz edeceklerini belirtirken, geçen yıl TEOG sınavları sonucunda çocuklarımızın aldıkları puanlara göre Anadolu statüsünde olan bu iki okula kayıt yaptırdık. Ancak bu sabah Milli Eğitim Bakanlığı bu iki okulu nitelikli okullar listesine almamış. Yani bir yıl önce TEOG sınavları ile öğrenci alan bu iki okul bakanlık tarafından artık niteliksiz okul oldu.Çocuklarımıza iyi bir gelecek için bu iki okulu tercih ettik. Gerekirse bu yanlışın düzeltilmesi için başta vekillerimize, bakanımıza, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza konuyu ileteceğiz. Milli Eğitim Bakanlığından ayrıcalık değil bu iki okul için adalet ve hakkın teslimiyetini beklediklerini belirttiler.