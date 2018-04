Bu Sorumsuzluğun Hesabını Kim Verecek?

BU SORUMSUZLUĞUN HESABINI KİM VERECEK?

SANAYİ SİTESİNDE BİRÇOK DİREK HATALI

Sanayi sitesinde daha önce bazı araçların çarpması sonucu hasar oluşan enerji nakil direğinin değiştirilmesi için Siverek Madeni Eşya esnaf ve sanatkârları odası Başkanı Hacı İnan direğin değiştirilmesi için aylardan beridir yetkili bir muhatap aramakta. Oda başkanı DEDAŞ ilçe başmühendisliğine dilekçe vermesine rağmen hasarlı nakil direği bir türlü değiştiril.Bu sabah Siverek ilçesinde aşırı rüzgârdan dolayı hasarlı direk tamir için gelen o an iş yerinin önünde beklemede olan hafriyat kamyonunu üzerine düşmesi sonucu olayda ölen ve yaralanın olmamasının bir şans eseri olduğu belirtildi.Olayda şans eseri kimsenin burnunun kanamadığını, bunu için esnaflar olarak Allaha şükrü ettiklerini belirten Siverek Madeni Eşya esnaf ve sanatkârları odası Başkanı Hacı İnan konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti” Aslında facia geliyorum diyordu, oda başkanı olarak direğin fotolarını çektim DEDAŞ yetkililerine gösterdim, ayrıca herhangi bir kazanını yaşanmaması için önlem alınmasını için dilekçe yazdım, direğin değiştirilmesini istedik. Yaklaşık iki aydan bu yana sesimizi kimseye duyuramadık. Bu sabah şiddetli rüzgârında etkisiyle direk devrildi o anda hafriyat kamyonu orda olmasaydı, bu direk o iş yerinde çalışanların üzerine düşüp büyük bir faciaya neden olacaktı. Benim tüm çabalarıma rağmen düşecek dememe rağmen maalesef bir oda başkanı olarak kimse bizi dikkate alıp direği değiştirmedi, demek verilmiş sadakamız vardı yoksa bu olay bir faciaya ya dönüşürdü” dedi.Sanayi esnafı sanayi sitesinin birçok blokunda hasarlı direkler olduğuna dikkat çekerek tüm hasarlı direklerin değiştirilmemesi halinde her an bir facianın yaşanabileceğini yetkililerin, yetkililerin önlem almasının gerektiğine dikkat çektiler.