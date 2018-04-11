Aksu'dan 11 Nisan Mesajı

Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, tarihin sıfır noktası olan bu şehir, türkülere beste olan kahramanlık Destanının yazıldığı şehirdir dedi.11 Nisan Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. 98. Yılını geride bırakan Kahramanlık destanı, bu yılda coşkuyla hatırlanmakta ve kutlanmaktadır diyen Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, şunları söyledi;