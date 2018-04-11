Şanlıurfa'da operasyon! 86 Kişi gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin,3 ilçede yaptıkları operasyonda çok sayıda araç ele geçirilirken, 86 kişi de gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;