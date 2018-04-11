Şanlıurfa'da operasyon! 86 Kişi gözaltına alındı!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından çalıntı, change, hacizli yakalamalı araçların ve motosikletlerin yasa dışı yollardan satışının yapılarak parçalandığı, parçalarının el altından isteyen şahıslara satıldığı, ayrıca bu araçlardan bazılarının da change yapılarak yeni plaka ve ruhsat çıkarılarak isteyen şahıslara satışının yapıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edildiği ve birçok vatandaşın mağdur edildiği en önemlisi de milli sermayenin heba edilerek devletin ekonomik zarara uğratıldığı yönünde bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu olayların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Çalıntı, şase motor numaraları kazıntı, hacizli yakalamalı araçlar ve motosikletlere yönelik olarak il merkezi, Suruç, Harran ve Akçakale ilçelerine bir hafta içerisinde önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyonlar yapılmış, toplamda 9000 araç ve motosikletin sorgulaması yapılmış, piyasa değeri yaklaşık 1.250.000 TL olan çeşitli marka ve modellerde 14 adet çalıntı otomobil, 1 adet change oto, 21 adet hacizli yakalamalı otomobil, 85 adet çalıntı motosiklet, 15 adet şase motor numarası silinmiş motosiklet olmak üzere toplam 136 araç ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 83 şüpheli şahıs yakalanmış ve haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.
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