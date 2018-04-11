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Bu haber 11 Nisan 2018 11:43:07 Tarihinde eklenmiştir.

Çin'den,Urfa'ya Mesaj Yolladı!

“Şehrimizin ve birbirimizin kıymetini bilelim”

Çin'den,Urfa'ya Mesaj Yolladı!

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfa’mızın gururu Abdülkadir Emin Önen, bir mesaj yayınlayarak 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Şanlıurfalı hemşehrilerinin Kurtuluş Bayramını kutladı. Urfa yazılı kaşkolünü bir an olsun yanından ayırmayıp, makam koltuğunun yan tarafında görülebilecek şekilde tutan Önen mesajında, şehrimizin ne kadar değerli olduğunu, şehrimizin ve birbirimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini belirterek, tarih boyunca da stratejik bir öneme sahip olan Şanlıurfa’nın tarihte kendi kendini kurtaran tek şehir olduğunu ve nihayet hak ettiği İstiklal madalyasını da almış olduğunu söyledi.

Urfa, tarihte kendi kendini kurtaran tek şehirdir

Şanlıurfa’nın tarihte kendi kendini kurtaran tek şehir olduğunu hatırlatan Kurtuluş Gazisi torunu ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “1919 yılında önce İngilizlerin, daha sonra Fransızların işgaline uğrayan Urfa, 11 Nisan 1920’de Urfalı milisler tarafından işgalden kurtarılmıştır. Şanlıurfalıların 11 Nisan’da gösterdiği eşsiz kahramanlık milli mücadele döneminde Anadolu’ya örnek olmuş ve tarihe de kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Bu bakımdan bizlere emanet edilen bu şehrin ne kadar değerli olduğunu gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Bilindiği gibi; Mezopotamya’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Urfa, su kaynaklarına yakın olması ve ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. T.B.M.M’nin 12 Haziran 1984 günü kabul ettiği 3020 sayılı Kanunla Urfa’ya o şanlı direnişin bir emaresi olarak nişan vermiş ve şehrin Urfa olan ismi Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir. Yani; Urfalıların Ulusal Kurtuluş Savaşında gösterdiği kahramanlık nedeniyle ‘Şanlı’ unvanı verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de alınan kararla oy birliğiyle Şanlıurfa’mıza İstiklal Madalyası verildi” dedi.

Tarımın ilk olarak yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu kadim bir şehirdir Urfa


Bereketli hilalin kilit taşı olan Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerler itibariyle insanlığa beşiklik etmiş ve stratejik konumu nedeniyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olduğunu hatırlatan ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, açıklamasına şöyle devam etti;
“Uygarlıklar sanatını, kültürünü, yaşam biçimini ve anlayışını yaşadığı bu kadim mekâna nakış nakış işlemiştir. İnsanoğlunun ve uygarlıkların ilkleri sayabileceğimiz bütün oluşum ve yapılanmalar bu topraklarda şekillenmiştir. Tarımın ilk olarak yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, üç semavi dinin yeşermesine ev sahipliği yapan Şanlıurfa, 11 Bin 500 yıllık tarihiyle eskiyi yeniden tanımlayan kadim bir şehirdir. Hz.İbrahim Peygamberin makamı, mücevher döşeli kemerleri, kubbeleri, Balıklıgöl’ü, muazzam mimarisiyle Şuayp şehri, Sogmatar’ı, Göbeklitepe’si, Haleplibahçe Amazon Mozaikleri, sabrın timsali Eyüp Peygamberin çilegahı, İslam dünyasının batıya bilimsel anlamda verdiği cevapların hazırlandığı ilk üniversitesi ve görülmeye değer 2 Bin 136 tescilli kültür varlığı Şanlıurfa’mızın dünya kültürüne sunduğu eşsiz değerlerdir. Sanatın zarafetle buluştuğu, el sanat eserleri ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri olan taş evleri ve resmin taşa ilk işlendiği ve dünyanın bilinen en eski heykeli olan ‘Balıklıgöl Heykeli’nin bulunduğu yer olması itibariyle Şanlıurfa bir kültür ve sanat şehridir. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ortadoğu Pazarına açılan kapısıdır. GAP’ın başkenti Şanlıurfa, sahip olduğu otoyol ve Uluslararası Hava Limanı, tarımsal hammadde ürünlerine yakınlığı, iş gücü potansiyeli, huzurlu ortamı, iklim ve coğrafyası ile farklı sektörlerde yapılacak her türlü yatırıma ev sahipliği yapmaya hazır bir Tarım Kentidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Bin 700 yataklı Devlet Hastahanemiz de bir aksama olmazsa 2019 yılının sonuna kadar tamamlanıp hizmete girecek inşaallah. Şanlıurfa; sahip olduğu genç işgücü ve sermaye birikimi ile yapılacak her türlü atılıma cevap verebilecek kapasiteye sahiptir.”

Kurtuluş ruhunun önemine değinen Pekin Büyükelçisi Önen, 15 Temmuz’a atıf yaparak, “Kurtuluş Savaşı ruhu dediğimiz şey, birçok ayrılığa, birçok farklılığa rağmen o zaman bir kez oluşturuldu. 15 Temmuz gibi bir badire atlatan bu millet, bu Devlet şu an ayakta duruyorsa, bunun sebebi güçlü bir liderlik, bu milletin imanı ve zor zamanlarda birleşmeyi bilen ferasetidir” diye konuştu.

Urfa yazılı kaşkolünü (atkı) bir an olsun yanından ayırmıyor
Urfa yazılı kaşkolünü bir an olsun yanından ayırmayıp, makam koltuğunun yan tarafında görülebilecek şekilde tutan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Şanlıurfa’mızın gururu Abdülkadir Emin Önen, bu milli günümüz vesilesiyle Fransız işgaline karşı Şanlıurfa’da ve Güneydoğu’da mücadele eden, bizzat savaşan, gazi olan ve ismini taşıdığı bir dedenin torunu olarak tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle andığını, Şanlıurfalı hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutladığını belirtti.
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