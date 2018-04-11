Suriyeliler Bitti Şimdi de Afganlılar Başımıza Bela Oldu

Türkiye’de yaşayan Afganlar, Suriyelilere verilen haklardan istiyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeliler, mültecilerin yararlandıkları haklardan daha çok hakka sahip olarak yaşıyorlar. Su, elektrik faturaları gibi ödemelerde indirim hakkına sahip olmakla beraber, ulaşım ve sağlık konusunda da ücretsiz faydalanan Suriyeliler, Türkiye’de kendi ülkelerinden daha rahat bir yaşam standardına sahipler.
Suriyelilere Verilen Haklardan İstiyoruzDurum böyle olunca Türkiye’de bulunan diğer mülteciler de haliyle Suriyeyeli vatandaşlara verilen hakların kendilerine de verilmesini istiyorlar.
Afganistanda yaşanan sorunlardan dolayı 4 sene önce Türkiye’ye göç eden Afganlar, çalışma şartlarının kötü olduğunu sağlık sektörlerinde hiçbir haklarının olmadığını ve bu yüzden hastaneye gidemediklerini dile getirirken; “Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, Suriyelilere verilen haklardan Afgan Mülteciler olarak biz de faydalanmak istiyoruz.” Dediler.
Yorum Yap