Suriyeliler Bitti Şimdi de Afganlılar Başımıza Bela Oldu

Suriyelilere Verilen Haklardan İstiyoruz

Suriyelilere Vatandaşlık Verildi

Vatandaşlık almadan Çalışma İznimiz Yok

Türkiye’ye 4 sene önce göç ettiklerini söyleyen Afganlar, Suriyelilerle eşit haklar istiyorlar.Türkiye’de yaşayan Afganlar, Suriyelilere verilen haklardan istiyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeliler, mültecilerin yararlandıkları haklardan daha çok hakka sahip olarak yaşıyorlar. Su, elektrik faturaları gibi ödemelerde indirim hakkına sahip olmakla beraber, ulaşım ve sağlık konusunda da ücretsiz faydalanan Suriyeliler, Türkiye’de kendi ülkelerinden daha rahat bir yaşam standardına sahipler.Durum böyle olunca Türkiye’de bulunan diğer mülteciler de haliyle Suriyeyeli vatandaşlara verilen hakların kendilerine de verilmesini istiyorlar.Afganistanda yaşanan sorunlardan dolayı 4 sene önce Türkiye’ye göç eden Afganlar, çalışma şartlarının kötü olduğunu sağlık sektörlerinde hiçbir haklarının olmadığını ve bu yüzden hastaneye gidemediklerini dile getirirken; “Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, Suriyelilere verilen haklardan Afgan Mülteciler olarak biz de faydalanmak istiyoruz.” Dediler.Türkiye’de yaşadıkları 4 sene içerisinde oldukça sıkıntılar çektiğini dile getiren Afganlar; “Suriyelilere kolay bir şekilde vatandaşlık veriliyor. Bize de aynı şekilde verilmesini istiyoruz. Çalışma iznimizin olması için vatandaşlığımızın da olması lazım” yorumunda bulundular.Türkiye’yi çok sevdiklerini dile getiren Afgan Mülteciler, Türkiye’yi çok sevdiklerini, imkânlarının kısıtlı olduğu halde günlük yevmiye ile çalışarak ülkelerindeki ailelerine yardım etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, Suriyelilere verilen haklardan faydalanmak istediklerini bir kez daha vurguladılar.