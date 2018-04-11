Urfalı Eski Başkandan Flaş Paylaşım,Devlet...

Gökçek, resmi Twitter hesabından dünyaca ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlarında “Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı” diye yazan Gökçek, Gezi Parkı olaylarına da göndermede bulundu. İşte Gökçek’in o paylaşımları;



“GİTTİ GİDİYOR TAM 60 ÇEŞİT “LA CASA DE PAPEL” TİŞÖRTÜ BASTIRMIŞ VE SATIYOR. 60 ÇEŞİT TİŞÖRT… TÜRKİYE’DE YAYINLANMAYAN BİR DİZİ İÇİN… SİZE DE TUHAF GELMİYOR MU? GENÇLERİ BİR YERLERE YÖNLENDİRMEK MASUM BİR HAREKET Mİ? KESİNLİKLE DEVLET YETKİLİLERİ KONUYU ARAŞTIRMALI”





“BU BENİM KİŞİSEL KANAATİMDİR. İSTEYEN İNANIR, İSTEYEN İNANMAZ. TÜRKİYE DE YENİ GEZİYİ DÜZENLEMEK İSTEYEN ÜST AKIL “LA CASA DE PAPEL”İN KAHRAMANLARINI İSYANIN SEMBOLÜ OLARAK KABUL ETMİŞLERDİR. MASUM BİR GÖRÜNÜŞ ALTINDA GENÇLERİN BİLİNÇ ALTLARINA SEMBOL İŞLENMEKTEDİR”