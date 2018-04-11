Mızrak sapladıkları boğanın intikamı acı oldu

Bu haber 11 Nisan 2018 01:47:21 Tarihinde eklenmiştir.

İspanya'nın meşhur boğa güreşlerinde yine bir matador boyunun ölçüsünü aldı.Sevilla kentinde İspanyolların acımasız sporu boğa güreşi müsabakasında çok sayıda mızrak saplanan boğa, can havliyle matador Roman Collado'ya saldırdı.Diğer matadorlar boğayı uzaklaştırarak ciddi şekilde yaralanan Collado'yu kurtardı.