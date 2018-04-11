Bu Soruyu Cevaplayan İşe Alındı,Dahice!

Kötü, fırtınalı bir gecede tek başınıza araba kullanıyorsunuz. Bir otobüs durağının yanından geçtiniz ve otobüs bekleyen 3 kişi gördünüz:

1. Ölüm döşeğindeymiş gibi görünen yaşlı bir kadın

2. Bir keresinde hayatınızı kurtarmış olan eski bir arkadaş

3. Hayalini kurduğunuz mükemmel erkek ya da kadın

Soru: Arabanıza yalnızca bir kişi alabileceğinizi düşünerek, hangi yolcuyu götürürdünüz?

Okumaya devam etmeden önce biraz düşünün. Bu, bir zamanlar gerçekten de bir iş görüşmesinde kullanılmış olan ahlaki bir ikilem.

Yaşlı kadını seçebilirsiniz; çünkü ölmek üzere, bu yüzden önce onu kurtarmak zorundasınız. Ya da eski arkadaşınızı götürebilirsiniz; çünkü bir keresinde hayatınızı kurtarmıştı ve bu, ona olan borcunuzu ödemek için mükemmel bir fırsat. Ama hayatınızın aşkı ile bir daha asla karşılaşamayabilirsiniz.

“Arabanın anahtarlarını eski dostuma verir, yaşlı kadını hastaneye götürmesini isterdim. Bense arkada kalır, hayallerimdeki kadınla otobüsü beklerdim.”

Dahice değil mi :)