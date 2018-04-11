Canlı Yayında Sert Eleştiri!

"Nasıl dayanıyorsunuz ben hayret ediyorum"

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçın ardından Tivibu Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda'yı sert sözlerle eleştiren Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:Bir artı parantez de Fatih hocaya. Eğer bu kadar tecrübeli bir teknik direktörseniz Belhanda'ya 60 dakika nasıl dayanıyorsunuz ben burada hayret ediyorum. Sahada yok. Bilmiyorum yani seyredenlerde benle aynı fikirdedir. Oyun içinde çok fazla etkili olamayan, herkesin beklentisi olan bir oyuncudan çıkarken bile insan üzülür, kendine bir tepki verir. O da yok. Beklentisi yok demek ki bu ülkede kendinden. Olmadığı zaman da 60 dakika size burada sabrediliyor. Bu sabrın karşılığında siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, etkili değilsiniz."Bu kadar duygusuzca olmalarını kabullenemiyorum"Galatasaray takımına baktığında biz her zaman ne diyoruz? Ayağa pası iyi oynayan, çabuk oynayan, hareketli oyunu iyi seçen... Sinirleniyorum. Şundan dolayı sinirleniyorum; hizmet ettiğim bir kulüpte bir insanların bu kadar duygusuzca olmalarını kabullenemiyorum.