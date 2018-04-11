Herkese 680 Tl Verilecek,İşte Detaylar...

İŞ OLMAZSA AYLIK

KİMLER ALABİLİYOR

NEREYE BAŞVURULUR?

Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut, sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda, kıyafet ve nakdi yardım gibi çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu sosyal devlet anlayışının bir gereği. Çünkü ülkemizde milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşıyor.Çoğu kişi gelir yetersizliği nedeniyle gıda ve konaklama gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Devlet bu kişilerin mağduriyetlerini giderebilmek için İşkur aracılığıyla çeşitli iş imkanları sunuyor. Ancak bunlardan yararlanamayan ve durumu halen kötü olanlarada fakirlik maaşı (muhtaçlık aylığı) bağlanıyor. Peki bu maaş kimlere verilir?Fakirlik maaşı, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir geliri veya devlet tarafından bağlanmış herhangi bir aylığı ya da geliri olmayanlara bağlanıyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunmak, aranan şartlar arasında. Üzerine kayıtlı gelir getiren malı (ev, arsa, araba gibi) olanlara muhtaç aylığı bağlanmıyor. Muhtaçlık aylığı geçen yıl 601 liraydı. Yapılan yüzde 15'lik zamla 680 liraya çıkarıldı.Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen müracaatla ya da posta yoluyla yapılıyor. İnternetten başvuru imkanı da var. ‘Muhtaç aylığı almak istiyorum’ diyen kişiler için muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu olmak üzere 2 belgeye ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra bu belgelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurularak yapılıyor ve sonuç bekleniyor.