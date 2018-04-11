Bakanlık Ceza Yağdırdı!

Sağlığı tehlikeye atan yiyeceklerin piyasaya girişinin engellenmesi için gerçekleştirilen gıda denetimleri 2017’de bir milyonu geçti.Yapılan gıda denetimlerinde 2017'de toplam 85 milyon 674 bin 181 lira idari para cezası kesildi.