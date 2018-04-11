Urfa Kazandı...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, gerçekleştirilen Meslek Komitesi, Meclis Asil ve Yedek Üyeleri seçiminin ardından bir değerlendirmede bulunarak “Şanlıurfa’yı temsil edebilecek, taşıyabilecek hatta Şanlıurfa’nın bugününü değil geleceğini tesis edebilecek başkanın seçileceğine inanıyorum” dedi

Gerçekleştirilen seçimin ardından ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “ŞUTSO Meslek Komitesi, Meclis Asil ve Yedek Üyeleri’nin seçimini tamamlamış bulunmaktayız. Dün oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 meslek grubundan 80 Meclis Üyesi belirlenmiş oldu. 8660 üyesi bulunan odamızın 6114 üyesi oy kullanma hakkına haiz bir durumdaydı. Bu minvalde seçimlere, 4125 kişi katıldı, 4088 oy geçerli sayılırken 37 oy ise geçersiz sayıldı. Demokratik bir ortamda, saygı çerçevesinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bu seçime, katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, kazananın ilimiz olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.



Başkan Demirkol, ŞUTSO’ya, Şanlıurfa’yı her anlamda temsil edebilecek bir başkanının olmasının önemini vurguladığı değerlendirmesine şöyle devam etti: “Şanlıurfa üretimi ihracatı, sanayisi, istihdam kapasitesi, cirosu ile Türkiye ortalamasında olan bir il. Bu ortalamadaki illerdeki başkanların temsil kabiliyeti neyse Şanlıurfa’da da o profilde bir aday, ilimiz için önemli bir artı olacaktır. Şanlıurfa’ya fayda sağlayacak, Şanlıurfa’nın ticari ve sınai kalkınmışlığına katkı sağlayacak bir başkan, gerek Türkiye’deki ikili ilişkileri ile gerek hükümetle, yönetimle, yurtdışı ilişkileriyle ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki etkinliği ile Şanlıurfa’nın tanıtımına da ciddi bir yarar sağlayabilir.

Adaylardan hangisi olursa olsun, Şanlıurfa’yı temsil edebilecek, taşıyabilecek hatta Şanlıurfa’nın bugününü değil geleceğini tesis edebilecek, 3. -4.- 5.Organize Sanayi Bölgelerimizde, Gıda OSB, ŞEGEV gibi projelerimizde, gereğini yapacak bir başkanın seçileceğine inanıyor, şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum.” dedi.