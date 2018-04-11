Başkan Bayık, Polis Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 10 Nisan Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis teşkilatı ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Cumhuriyet Savcısı Burak Özer, Hakim Mehmet Nur Ergül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmenoğlu, Hilvan Belediyesi mevcut ve önceki dönem meclis üyeleri ile polis memurları katıldı.

10. Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık,

'Suç ve suçlunun karşısında kanan adamı, mazluma kalkan olan polis, toplumun vicdanıdır. Vatanı, milleti ve bayrağı korumak ve devam ettirmek noktasında üstüne aldığı sorumluluk karşısında canını feda edecek kadar cesur ve yiğit olup şahadete ulaşan tüm polis ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi başındaki arkadaşlarımızı da başarı ve mutlu bir yaşam diliyorum' dedi.