Müdür Bilici, Afrin Şehidi Çubukçu’nun amcasını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun amcası Yahya Çubukçu’yu ziyaret etti.ASP İl Müdürü Hasan Bilici’ye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mustafa Altıngöz eşlik etti.Şehidin amcası Yahya Çubukçu, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.