Başkan Yavuz’dan 11 Nisan Mesajı

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında; Şanlıurfalılar olarak 1920 yılında canımızın pahasına başlattığımız mücadele, bugünde milli birlik ve beraberliğimizin temelini oluşturduğunu söyledi.Başkan Mehmet Yavuz, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şanlıurfalılar; 98 yıl önce gösterdikleri üstün mücadele, kahramanlık ve fedakarlıkla, tarihe şanlı bir not düşmüştür. 98. yıl önce bu topraklarda ortaya çıkan ruh, Çanakkale ve Milli Mücadele ruhuyla aynıdır. Bugünde ecdadının gösterdiği bu kutlu yolda yürüyen Şanlıurfalılar olarak, 600 bine yakın Suriyeli kardeşimize bağrımızı açarak ensar olmuşuz, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine en sert tepkiyi gösterdik. Şanlıurfa halkı olarak, geçmişte olduğu gibi, bugünde milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaya devam etmekteyiz. Şanlıurfa ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını veren tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ebediyete intikal eden gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyor, tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum”