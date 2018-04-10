Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Nisan 2018 17:49:01 Tarihinde eklenmiştir.

Polis Gününde Şehit Aileleri Ve Gaziler Unutulmadı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Polis Gününde Şehit Aileleri Ve Gaziler Unutulmadı

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve eşinin ev sahipliğinde Şanlıurfa Polisevinde düzenlenen akşam yemeğine Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin’le birlikte; Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, kaymakamlar, belediye başkanları polis teşkilatı üyeleri, şehit aileleri ve yakınlarıyla gaziler katıldı.

Gecede konuşan Vali Abdullah Erin: “Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine sayısız hizmetleri dokunan emniyet teşkilatımızın dünya var oldukça devamını diliyorum. Teşkilatımızın bütün mensuplarına şükranlarımı iletiyor, bu uğurda şehit olan bütün teşkilat mensuplarına da Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.

Konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Allah mekanlarını cennet etsin demek bir duadır. Ancak bu şehitlerimizin gencecik yaşlarında öleceğini bile bile ama hiç tereddüt etmeden canını feda ettiği o değerleri anımsamak, hayatımızın bir parçası haline getirmek bizim üzerimize düşen vazifedir. Bizim görevimiz; bu değerleri anlatmak, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve bütün kutsal değerlerimize ölümüne sahip çıkmaktır. Bunu yapabildiğimiz zaman bilin ki o şehitlerimiz Allah’ın müjdelediği gibi hiçbir acı yaşamayacaklar. Dolayısıyla onlar için endişe edeceğimiz hiçbir şey yok. Gelecek nesillerimiz için endişeli olmalıyız. Gelecek nesillerimizi gelecek yıllara hazırlamak ve bu değerleri onlara unutturmamak, bizleri millet yapan değerlerimizi iyi öğrenmek ve öğretmek sorumluluğumuz var. Milletiyle kavgalı devlet anlayışından milleti için var olan devlet anlayışına Cumhurbaşkanımızın başkanlığında geçtik, bunun da kıymetini hepimizin bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de ifade etmem gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin bugün itibariyle sadece silah tutan teröristlere karşı değil aynı zamanda bunların destekçisi güçlere karşı da mücadeleye başladığını konuşmasında vurgulayan Vali Erin: “Vatandaşımızı bunların tasallutundan kurtaracak ve bir daha bunların kardeşlerimiz üzerinde tahakküm kurmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimiz de dün olduğu gibi bugün de, 1071’de olduğu gibi bugün de, Çanakkale’de olduğu gibi bugün de kaderlerinin Türk kardeşleriyle birlikte olduğunu çok daha net bir şekilde görüyor. Kürtlerin başka bir devlete ihtiyacı yok çünkü Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti adında bir devleti var. Hepsi de bu devlet içerisinde başı dik, alnı açık bir şekilde dün olduğu gibi bugün de yaşamaya devam ediyorlar. Geçmişteki hatalar gerek Kürt kardeşlerimize gerek Arap kardeşlerimize gerek Müslüman inançlı kardeşlerimize gerek Alevi kardeşlerimize yönelik icra edilen yanlışların hepsini biz bugün itibariyle reddediyoruz” dedi.

“Bugün artık elde edilen kazanımların kıymetini bilerek daha çok çalışmalıyız” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Bu kazanımlarımızın öncülüğünü yapan şehitlerimize hakkıyla layık olmak, onların hatırasına saygılı bir şekilde hayatımızı onurlu bir şekilde noktalamanın gayreti ve azmi içerisinde olmalıyız. Millete ve devlete fayda getirmeyen her türlü kişisel menfaat ve ben odaklı hesaplardan artık vazgeçmemiz lazım. Devlet olarak hiçbir savaşı savaşta olmamıza rağmen hissetmiyoruz. Ama hemen yanı başımızda böyle bir tehlikenin olduğunu, askerimizin, polisimizin sınırlarımızın yüzlerce kilometre ötesinde bu kahramanlığı ve fedakarlığı gösterdiğini unutmamamız lazım. Onlar orda olmazsa o fitne burada olurdu. Dolayısıyla bu bilinç içerisinde olmak, belki ödenmesi gereken daha büyük bedellerin önümüze çıkabileceğini, daha zor şartların oluşabileceğini hesap ederek hayatımıza yeniden izan vermek durumundayız” ifadelerine yer verdi.

Gecede ev sahipliğini yapan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise konuşmasında: “ Dost emin olsun, düşman bilsin ki emniyet teşkilatının yiğit evlatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, fedakâr korucularımız nöbettedir. Vatan için nöbettedir, bayrak için nöbettedir, millet için nöbettedir, mukaddesatımız için nöbettedir. Tüm kahraman evlatlarımız şehadete hazırdır. Malazgirt’teki duyduları taşımaya devam ediyoruz, Çanakkale’deki aşktan vazgeçmedik. Her karış toprağımız şühedanın kanıyla sulanmıştır. Bugün de aynı aşka aynı azimle şehadete hazırız. Kahraman şehitlerimiz huzur içerisinde uyusunlar. Gök kubbeden cenneti seyrederken emin olsunlar ki bıraktıkları bayrağı düşürmedik düşürmeyeceğiz. Ve onların sabır, metanet, asalet dolu aileleri! Biliniz ki artık onlar Türk milletinin evladıdırlar. Onların memleketi artık cennet, komşuları Peygamber Efendimizdir. Devletimiz ve milletimiz için canını hiç düşünmeden veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen gece, şehit aileleri ve gazilerin davetli protokol üyeleriyle yediği yemek ve sıcak sohbetle devam etti.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿