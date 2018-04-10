Polis Gününde Şehit Aileleri Ve Gaziler Unutulmadı

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve eşinin ev sahipliğinde Şanlıurfa Polisevinde düzenlenen akşam yemeğine Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin’le birlikte; Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, kaymakamlar, belediye başkanları polis teşkilatı üyeleri, şehit aileleri ve yakınlarıyla gaziler katıldı.Gecede konuşan Vali Abdullah Erin: “Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine sayısız hizmetleri dokunan emniyet teşkilatımızın dünya var oldukça devamını diliyorum. Teşkilatımızın bütün mensuplarına şükranlarımı iletiyor, bu uğurda şehit olan bütün teşkilat mensuplarına da Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.Konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Allah mekanlarını cennet etsin demek bir duadır. Ancak bu şehitlerimizin gencecik yaşlarında öleceğini bile bile ama hiç tereddüt etmeden canını feda ettiği o değerleri anımsamak, hayatımızın bir parçası haline getirmek bizim üzerimize düşen vazifedir. Bizim görevimiz; bu değerleri anlatmak, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve bütün kutsal değerlerimize ölümüne sahip çıkmaktır. Bunu yapabildiğimiz zaman bilin ki o şehitlerimiz Allah’ın müjdelediği gibi hiçbir acı yaşamayacaklar. Dolayısıyla onlar için endişe edeceğimiz hiçbir şey yok. Gelecek nesillerimiz için endişeli olmalıyız. Gelecek nesillerimizi gelecek yıllara hazırlamak ve bu değerleri onlara unutturmamak, bizleri millet yapan değerlerimizi iyi öğrenmek ve öğretmek sorumluluğumuz var. Milletiyle kavgalı devlet anlayışından milleti için var olan devlet anlayışına Cumhurbaşkanımızın başkanlığında geçtik, bunun da kıymetini hepimizin bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de ifade etmem gerekiyor” şeklinde konuştu.Türkiye Cumhuriyetinin bugün itibariyle sadece silah tutan teröristlere karşı değil aynı zamanda bunların destekçisi güçlere karşı da mücadeleye başladığını konuşmasında vurgulayan Vali Erin: “Vatandaşımızı bunların tasallutundan kurtaracak ve bir daha bunların kardeşlerimiz üzerinde tahakküm kurmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimiz de dün olduğu gibi bugün de, 1071’de olduğu gibi bugün de, Çanakkale’de olduğu gibi bugün de kaderlerinin Türk kardeşleriyle birlikte olduğunu çok daha net bir şekilde görüyor. Kürtlerin başka bir devlete ihtiyacı yok çünkü Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti adında bir devleti var. Hepsi de bu devlet içerisinde başı dik, alnı açık bir şekilde dün olduğu gibi bugün de yaşamaya devam ediyorlar. Geçmişteki hatalar gerek Kürt kardeşlerimize gerek Arap kardeşlerimize gerek Müslüman inançlı kardeşlerimize gerek Alevi kardeşlerimize yönelik icra edilen yanlışların hepsini biz bugün itibariyle reddediyoruz” dedi.“Bugün artık elde edilen kazanımların kıymetini bilerek daha çok çalışmalıyız” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Bu kazanımlarımızın öncülüğünü yapan şehitlerimize hakkıyla layık olmak, onların hatırasına saygılı bir şekilde hayatımızı onurlu bir şekilde noktalamanın gayreti ve azmi içerisinde olmalıyız. Millete ve devlete fayda getirmeyen her türlü kişisel menfaat ve ben odaklı hesaplardan artık vazgeçmemiz lazım. Devlet olarak hiçbir savaşı savaşta olmamıza rağmen hissetmiyoruz. Ama hemen yanı başımızda böyle bir tehlikenin olduğunu, askerimizin, polisimizin sınırlarımızın yüzlerce kilometre ötesinde bu kahramanlığı ve fedakarlığı gösterdiğini unutmamamız lazım. Onlar orda olmazsa o fitne burada olurdu. Dolayısıyla bu bilinç içerisinde olmak, belki ödenmesi gereken daha büyük bedellerin önümüze çıkabileceğini, daha zor şartların oluşabileceğini hesap ederek hayatımıza yeniden izan vermek durumundayız” ifadelerine yer verdi.Gecede ev sahipliğini yapan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise konuşmasında: “ Dost emin olsun, düşman bilsin ki emniyet teşkilatının yiğit evlatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, fedakâr korucularımız nöbettedir. Vatan için nöbettedir, bayrak için nöbettedir, millet için nöbettedir, mukaddesatımız için nöbettedir. Tüm kahraman evlatlarımız şehadete hazırdır. Malazgirt’teki duyduları taşımaya devam ediyoruz, Çanakkale’deki aşktan vazgeçmedik. Her karış toprağımız şühedanın kanıyla sulanmıştır. Bugün de aynı aşka aynı azimle şehadete hazırız. Kahraman şehitlerimiz huzur içerisinde uyusunlar. Gök kubbeden cenneti seyrederken emin olsunlar ki bıraktıkları bayrağı düşürmedik düşürmeyeceğiz. Ve onların sabır, metanet, asalet dolu aileleri! Biliniz ki artık onlar Türk milletinin evladıdırlar. Onların memleketi artık cennet, komşuları Peygamber Efendimizdir. Devletimiz ve milletimiz için canını hiç düşünmeden veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.Düzenlenen gece, şehit aileleri ve gazilerin davetli protokol üyeleriyle yediği yemek ve sıcak sohbetle devam etti.