Okulda öyle bir şey giydi ki… Öğretmenler alarma geçti

Anthony’nin giydiği tişörtün ilkokul seviyesindeki çocuklar için uygun olmadığını söyleyen öğretmenler, anne Shelly McCullar’a daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Bu uyarının ardından sosyal medyada bir video paylaşan McCullar, tişörtü bir arkadaşının verdiğini ve McDonalds amblemi olduğunu düşünerek oğluna giydirdiğini söyledi. Ancak tişörtün bacaklarını açmış kadın figürü olduğunu öğretmenler söyledikten sonra fark ettiğini belirten McCullar, öğretmen ve öğrencilerden özür diledi.
Çocuğun giydiği tişört ve annenin dikkatsizliği sosyal medyada viral oldu.
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