Okulda öyle bir şey giydi ki… Öğretmenler alarma geçti

ABD’nin başkenti Washington’da yaşayan Anthony McCullar, annesinin verdiği tişörtlerden birini giyerek okula gitti. Anthony’i görenler başta bir şey fark etmese de, bir öğretmenin dikkati sonrası küçük çocuğun annesine haber verildi.Anthony’nin giydiği tişörtün ilkokul seviyesindeki çocuklar için uygun olmadığını söyleyen öğretmenler, anne Shelly McCullar’a daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.Bu uyarının ardından sosyal medyada bir video paylaşan McCullar, tişörtü bir arkadaşının verdiğini ve McDonalds amblemi olduğunu düşünerek oğluna giydirdiğini söyledi. Ancak tişörtün bacaklarını açmış kadın figürü olduğunu öğretmenler söyledikten sonra fark ettiğini belirten McCullar, öğretmen ve öğrencilerden özür diledi.Çocuğun giydiği tişört ve annenin dikkatsizliği sosyal medyada viral oldu.