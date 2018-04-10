Urfa'da Fetö Nasıl Yükseldi,Flaş Açıklamalar!

FETÖ İDDİANAMESİ’NDEN ‘AKBULUT’ ÇIKTI

FETÖ İMAMIYLA BİRLİKTE EŞ BAŞKANLIK YAPMIŞTI

“BU YAPI İÇERİSİNDE AKTİF”

DAHA ÖNCEKİ FETÖ İDDİALARI AKILLARA GELDİ

“CEMAAT ONUN DÖNEMİNDE PALAZLANDI”

“HESAP VERMEDEN NASIL DOLAŞABİLİYOR?”

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun hazırladığı FETÖ/PDY iddianamesinde, Eski Ak Partili Vekil Ziyaeddin Akbulut’un ismi dikkat çekti. FETÖ'nün ilimizdeki örgütlenmesinde 1990-1996 yılları arasında Urfa Valisi olarak görev yapan Ziyaeddin Akbulut'un önemli rolünün olduğu iddia ediliyor.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu iddianame kapsamında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ iddiasıyla 32 kişiyle birlikte yargılanan Özkan Taşkıner, 25 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesinde AK Parti Tekirdağ 22., 23. ve 24. Dönem Milletvekili Ziyaeddin Akbulut’un FETÖ içerisinde aktif olan isimlerden birisi olduğunu iddia etti.FETÖ’den kapatılan Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (TASİAD) Eş Başkanlığı görevinde bulunan ve Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla Bankasya’ya destek amacıyla para yatırarak destek veren Özkan Taşkıner, Tekirdağ kamuoyunda Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve geçtiğimiz günlerde tüm malvarlıklarına el konulan ’Tekirdağ İmamı’ Kasım Özadalı’ya olan yakınlığıyla biliniyordu.Taşkıner, 25/01/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde; önceki ifadesinde eksik kalan kısımları anlatmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:” Bu yapı içerisinde aktif olarak olduğunu bildiğim şahıslardan biri 3. Dönem AK PARTİ milletvekilliğini yapan Ziyaeddin Akbulut’tur. Şu an FETÖ’den tutuklu olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Resul Darama’yı özellikle Tekirdağ’a getirerek il müdürü yaptı. Aynı şekilde KYK’na Müdür olan Mehmet Yılmaz 'ı da Ziyaeddin Akbulut atamıştır. Bununla ilgili özel uğraştığını biliyorum. Yine İl Sağlık Müdürü Yavuz Akbulut, Ziyaeddin Akbulut aracılığı ile atanmıştır. O dönem siyaset yaptığım için Yavuz Akbulut için bendende yardım istendi. Bu konuda herhangi bir şey yapmadım ve bu durumdan Ziyaeddin Akbulut’a bahsetmedim. Yavuz Akbulut, direkt Fetullah Gülen ile görüşen birisidir, Fetullah Gülen Türkiye’de bulunduğu dönemde Akbulut’un evinde kalmıştır, bunu bana Yavuz Akbulut söylemiştir. Yavuz Akbulut, 2016 yılı haziran ayı içerisinde iş yerime gelerek helallik istemiş cemaate yazık olduğunu söylemiştir. Yavuz Akbulut, Kasım Özadalı ile yakın ilişkiler içerisindedir”Özkan Taşkıner’in iddianamede yer alan bu ifadeleri AK Parti Tekirdağ 22., 23. ve 24. Dönem Milletvekili Ziyaeddin Akbulut ile ilgili daha önce de dile getirilen FETÖ iddialarını akıllara getirdi.Daha önce Şanlıurfa Valisi olarak görev yapan Ziyaeddin Akbulut ile ilgili Şanlıurfalı Gazeteci Yazar Mehmet Faraç şu iddialarda bulunmuştu: ”Tarikatların bölüşemediği Urfa’ya son 25 yılda atanan valilere bakılırsa, Fetullahçı örgütlenmenin ivme kazanmasına en çok mülki amirler önayak olmuştu...Fetullahçılar mülki amir üzerinden kenti öyle hızlı kuşattılar ki, Urfa bir süre sonra cemaatin neredeyse “merkez üs”lerinden biri haline getirildi...İşte bu kuşatmayı, daha sonraları Refah Partisi’nden milletvekili adayı da olan Alpaslan Karaca’nın yerine vali olarak atanan Ziyaeddin Akbulut başlatmıştı... Vali Efendi Urfa’ya gelir gelmez cemaatin varlığını da hızlıca hissettirmişti...Çünkü öğretmen olan eşiyle birlikte önce bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinde arkadaş çevresi edinen Akbulut, cemaati güçlendirme uğruna, Urfa merkezdeki milyonlarca lira değerindeki bir arsayı aylık “150 TL” gibi komik bir kira karşılığında Fetullahçılara adeta peşkeş çekmişti... Bugün o arazide, cemaatin kurduğu “İpek Eğitim Vakfı”nın okulları var...Yürü ya kulum!..Cemaat Urfa’da işte bu çok değerli arazi yağmasının ardından iyice palazlandı, bürokrasiyi ele geçirdi...“Darbe” operasyonlarının ardından kapısına kilit vurulan, her biri 2 bin öğrenci kapasiteli 4 lise, ilköğretim okulları, onlarca dershane, özel eğitim kurumları ve çok sayıda sağlık merkezi cemaatin Urfa’da nasıl büyüdüğünü göstermeye yetiyor...Ziyaeddin Akbulut’un görevi sırasında Urfa “faili meçhul”lerle sarsılsa da kendisi cemaat sayesinde parlayan yıldızıyla İçişleri Bakanlığı’ndaki merdivenleri hızla tırmanmaya devam etti...Örneğin, Konya’da valiyken Erbakan’ın seçim otobüsünün üzerine çıkacak kadar pervasızlaşan Akbulut’un kendine Osmanlı tuğralı kartvizit bastırması, hırsları ve hedefinin ne kadar büyük olduğunu da ortaya çıkardı.Sonra ne mi oldu?.. Akbulut memleketi Tekirdağ’dan üç kez “AKP milletvekili” oldu ve İçişleri Bakanlığı’nda etkisini daha aktif olarak sürdürebildi...Akbulut şimdi ne yapıyor bilinmiyor ama onun ardından Urfa’da görevlendirilen Yusuf Yavaşçan ile geçen yıllarda Bursa Valisi de olan Şehabettin Harput’un “FETÖ” operasyonunda gözaltına alınması, cemaatin ileriki yıllarda da Urfa’ya ilgisinin devam ettirdiğinin kanıtı...”Gazeteci Yazar Kadir Usta ise bir köşe yazısında Ziyaddin Akbulut’un FETÖ’cü isimlere sahip çıktığını idddia ederek “devlet kurumuna yani il müdürlüğüne gizli kamera koyarken yakalanan Resul Darama hala keyfi yerinde dolaşmaya devam ediyor. Bu il müdürünü Urfa'da ki bir ilkokuldan alıp Tekirdağ’da Başka bir bakanlığın il müdürü yapan O dönemin AK Parti Milletvekili Ziyaeddin Akbulut tüm Tekirdağ'da ki FETÖ yapılanmasının baş siyasi aktörü olmasına rağmen kimse tek soru bile sormadı. Devlet kurumuna gizli kamera koyarken yakalanan il müdürünü bile savunmak için gazetecileri arayıp baskı kuran bu eski Fetullah Gülen sevdalısı vekil nasıl hala hesap vermeden dolaşabiliyor.” Diye sormuştu.Kaynak: Kapaklı gazetesi/Tekirdağ