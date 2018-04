Cehenneme gittiğini iddia etti ve bunları anlattı

Ölümden sonraki yaşam ve ölüm anında yaşananlar insanoğlunun her zaman merak ettiği konuların başında geliyor. İngiliz express internet sitesi, ölümden dönenlerin yaşadıklarını iddia ettikleri hikayeleri derledi.Hikayeler arasında son günlerde en çok dikkat çekeni ise bir kadına ait. Beyin sarsıntısı geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen İngiliz kadın, cehenneme gittiğini iddia ediyor.Bir deliğin içine çekildiğini söyleyen kadın, “İçine düştüğüm delik vücudumdan yalnızca biraz daha genişti. Düşerken etrafımdaki duvarlara tutunmak istiyordum ama her şey parçalanıyordu. Nefes alamıyordum ve her çığlık attığımda daha da hızlı düşüyordum” ifadelerini kullandı.Başından geçenleri doktorlara anlattığında bunun beyninin gösterdiği imgeler olduğunu öğrenen kadın, yine de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını söyledi ve ekledi: “Cehennem çok sıcak ve zift gibi kokuyordu.”