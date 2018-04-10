Urfaspor,O Kulüp'ü Saygıya Davet Etti! Urfa...

Şanlıurfaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi " Dünyanın en eski medeniyetler şehri, aynı zamanda Türkiye’nin en centilmen ve misafirperver ili olan Şanlıurfa’da dün oynanan Şanlıurfaspor-Hacettepespor karşılaşması sonrası Protokol tribününde yaşanmış bireysel ufak çaplı olayları öncelikle kınıyor ve tasvip etmiyoruz.

Bugün Hacettepespor kulübü resmi kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada ilimizi aşağalayıcı şekilde söz edilmesinden dolayı kendilerini nezakete davet ediyor, Şanlıurfa’nın Kültür,Sanat, Misafirperver ve İstiklal madalyalı bir şehir olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Devletini Milletini, vatanını, bayrağını canını verecek kadar seven 2 milyon nüfuslu bir şehir hakkında yazılan ve sanki Şanlıurfa 11 Nisan stadında savaş varmış izlenimi yaratan Hacettepespor kulübü’nü saygıya ve doğruları söylemeye davet ediyoruz. Karşılaşmanın başından sonuna kadar herhangi bir taşkınlık ve olayın olmadığı karşılaşmada mağlup olmanın üzüntüsü ve stresi ile protokol tribününde kulübümüz aleyhine küfürler ve hakaretler yağdıran, Şanlıurfaspor’un şampiyonluğunu engellemek için elimizden geleni yapacağız diyen, bundan sonraki haftalarda Şanlıurfaspor’un rakiplerine maçı hediye edeceğiz diyen, Hacettepespor kulübü yöneticileri Şanlıurfalılar tarafından sadece sözlü tepki ile protesto edilmiş ve yaptıkları provakasyonların karşılığını alamamışlardır.

İki takım içinde çok kritik bir karşılaşma olması nedeniyle Şanlıurfaspor kulübü ve Şanlıurfa Emniyeti gereken önlemleri almış ve maç süresi boyunca tribünlerden herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da oynanan Hacettepespor-Şanlıurfaspor karşılaşmasında 37 bin kişilik stada sadece 70 taraftarımız alınmış, kulüp başkanımız ve Başkan vekilimiz maçı taraftarların arasında izlemek zorunda kalmış, maç sonundada her türlü hakaret ve saldırılara maruz kalmış bir kulüp olarak Şanlıurfa’ya gelen tüm takımlara Hacettepespor kulübünü karşıladığı gibi misafirperverce karşılanmış ve yolculanmıştır. Hacettepespor kulübü tarafından Şanlıurfa 11 Nisan stadında oynanan karşılaşma için Türk futbolunda kara leke olarak lanse edilen yazılı açıklama’nın Türk futbolu için kara bir leke olduğunu ifade etmek istiyoruz.