Fuara damga vuran görüntü… Lobide ilişkiye girdiler

ABD’nin Georgia eyaletinde düzenlenen bir kostüm fuarı, sergilenen kıyafetlerden çok bir çiftin yaptıklarıyla gündeme geldi . Fuarın düzenlendiği otelin lobisinde çekilen görüntülerde bir adam ve kadın cinsel ilişkiye girerken görülüyor.

Merdivenlerin üzerinde birlikte olan ikilinin, etraflarından geçen insanları ise hiç umursamamaları dikkat çekiyor. O anlar fuara gelen bir başka ziyaretçi tarafından kaydedilirken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Birçok kullanıcı ikilinin herkesin gözü önündeki yaptıklarını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kimsenin adam ve kadına müdahale etmemesine dikkat çekti.