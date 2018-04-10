Sert Urfaspor Açıklaması:Kara bir gün...

Hacettepe, Şanlıurfaspor ile yapılan mücadelede yaşanan olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Ankara ekibi, "Müsabaka Türk Futbolu adına kara bir gün olarak tarihe geçecektir" ifadesini kullandı.

Hacettepe'den yapılan açıklama şöyle:

"08 NİSAN 2018 Pazar günü saat 15:00'te Şanlıurfa GAP Stadında oynanan ŞANLIURFASPOR – HACETTEPE SPOR TFF 2.lig müsabakasında istenmeyen üzücü olaylar meydana gelmiştir.

Kulübümüz Misyonu ve değerleri çerçevesinde Türk Futboluna gerek oyuncu yetiştirmek gerek ise kurumsal kimliği ile uzun yıllardır hizmet etmekte olup, Türkiye profesyonel liglerinin en genç takımlarından bir tanesi olan takımımız ilkesi gereği Fair Play olgusu içerisinde mücadelesine bu ligde devam etmektedir.

Şanlıurfa’da bu hafta sonu oynadığımız müsabaka Türk Futbolu adına kara bir gün olarak tarihe geçecektir.

Müsabaka birkaç kendini bilmez kişinin sporcu ve kafilemizde bulunan görevlilere hakaretleri ve spor ahlakına yakışmayan tutumları ile başlamış, maç bitiminde Kulüp başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de bulunduğu protokol tribününde de devam etmiştir.

Takımımız müsabaka boyunca protokol tribününde küfür ve hakaretlere maruz kalırken; hakemin bitiş düdüğü ile birlikte kendi adımıza ortada hiçbir olumsuzluk yokken, 63 yaşındaki Başkanvekilimiz Sayın Nedim YILDIRIM protokol tribününde oturan onlarca kişinin saldırısına uğramış, insanlık dışı bir muameleye maruz kalmıştır.

Olay orada bulunan herkes tarafından izlenmiş ve emniyet güçleri müdahale edinceye kadar devam etmiştir.

Olaylar bununla da kalmayıp soyunma odası koridorlarında da devam etmiş, olmadık hakaret ve tehditlere gerek kafilemiz gerekse futbolcularımız maruz kalmıştır.

Spor ahlakı ve spor etiğine asla uymayan bu tip davranışların hiçbir şekilde Türk Futboluna katkısı olmayacaktır.

Buna benzer olayların Türk futbolunda bir kez daha yaşanmamasını arzu ediyor , sporun ruhuna ve birleştirici özelliğine asla uygun olmayan bu davranışları şiddetle kınıyoruz. Olaylara sebebiyet verenler ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz"