Acilen Çözüm Bulmalıyız!

"ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, jeotermal santraller ve inciri gündeme taşıdı. Depboylu, konuşmasında jeotermal santrallerin ÇED raporu alınmadan birinci sınıf tarım arazilerine kurulduğunu ve yeterli denetimlerin yapılmadığını savundu. Depboylu, orman vasfını yitirmiş dağlık arazilere incir fidanı dikilip dağıtılarak köylüye destek olunmasını da isterken, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının barınma ve sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.Depboylu’nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan Bakan Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Jeotermalle ilgili çözüm bulmak için çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Fakıbaba, “Aydın’a gittiğimde jeotermal santrallerden çıkan dumanlar benim de dikkatimi çekmişti. Bu konuda bir çalışma yaparak çözüm bulmamız lazım. Prof. Dr. Yunus Çengel, benim başdanışmanım. Kendisi bununla ilgili bir çalışma yapacak. Ortada bir problem varsa, bu problemi çözeceğiz. Çözemiyorsak da ‘Kusura bakmayın yapamıyoruz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.Orman vasfını yitirmiş alanlara incir fidanı dikilmesiyle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşeceğini kaydeden Bakan Fakıbaba, Depboylu’dan da bu yönde Bakan Eroğlu’dan talepte bulunmasını istedi.