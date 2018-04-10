Vali Erin: Polis Devletin Yüzü Ve Gururudur

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Köklü bir devlet geleneğinin temsilcisi olan Türk Polis Teşkilatı, görevini icra ederken şüphesiz büyük bir fedakârlık ve özveri ortaya koymakta, ülkemizin huzur, güven ve istikrarı için milletimizin yanında en büyük güvencemiz olarak gurur vesilemiz olmaya devam etmektedir” dedi.Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi:Yeri geldiğinde devleti, vatanı, bayrağı, milleti ve kutsal değerleri için canını feda etmekten çekinmeyen Türk Polisi, 173 yıllık tecrübe ve deneyimi ile ülkemizin huzur ve güveninin de en büyük teminatıdır.Mesai mefhumu gözetmeyen, söz konusu vatan olunca günlerce görevinin başından ayrılmayan Türk Polisi, emeğinin karşılığı madden ödenemeyecek kadar kutsal bir görev icra etmektedir. Anayasa ve yasalara sadakatle bağlı, hukuktan ayrılmayan, üstün bir vazife anlayışıyla çalışan, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasından sorumlu olan emniyet güçlerimiz aynı zamanda devletin görünen yüzü ve gururudur.Polislik, geçim sağlamak için yapılan bir iş veya zorunlu bir görev değil, üstün beceri ve yeteneklere sahip, fikren, bedenen ve vicdanen sağlıklı vatan evlatlarının; vatan, bayrak ve millet sevgisi ile koştuğu kutsal bir vazifedir.En büyük fedakârlığı ailesinden ve özel hayatından yapan teşkilatın 173 yıllık şanlı geçmişi, sayısız kahramanlık ve emekle doludur. Bu vesile ile vazife uğrunda canını feda eden şehit polislerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, teşkilata emek vermiş gazilerimize, emeklilerimize ve görevi başındaki tüm personellerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum.