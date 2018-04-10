'11 Nisan, Millet Olmanın Kudreti Ve Gücüdür'

Bundan 12 bin yıl önce olduğu gibi bugün de coğrafyasının en önemli kentlerinden biri olan Şanlıurfa, üç büyük medeniyetin merkezinde yer alan, binlerce yıllık medeniyet birikimini harmanlayarak kendi özgün kültürünü oluşturan bir insanlık merkezidir.Tarihin derinliklerinden gelen medeniyet anlayışlarını, İslam’ın dünyaya adalet yayan İlahi yönüyle birleştirmeyi başarmış, insana insan olduğu için değer veren, farklı dil, din ve kültürden insanlarla bir arada huzur içinde yaşamanın eşsiz örneklerini sergilemiş olan Urfa, bu güzel hasletlerini yaşattığı vatan toprağına, bayrağına, devletine ve milli birlikteliğine de çok sıkı bağlı olduğunu defalarca ispatlamıştır.Birinci dünya savaşı sonunda yorgun düşen Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi Türkiye topraklarını kendilerince pay etmeye kalkan batılı devletler, yurdumuzu parça parça bölerek kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla işgale başlamıştı. Urfa da önce İngilizler’e, ardından Fransızlara pay edilen şehirler arasında bulunuyordu.Yaşanan bu işgal karşısında Kur’an-ı Kerim üzerine yemin içen Urfalıların, 1919’da ateşlenen Kuvayı Milliye ruhunun eşsiz bir örneğini sergilemesi, 11 Nisan 1920’de tarihe altın harflerle yazılan şanlı bir zaferi beraberinde getirmişti.Farklı dilleri konuşsalar da Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla Urfalıların bağımsızlık mücadelesindeki rolü, bugün bile üzerinde konuşmaya devam ettiğimiz Milli irade, birlik ve beraberliğin tecellisi olarak, millet olmanın kudretini ve gücünü ortaya koymuştur.Onlarca peygamberin dünyaya iyilik ve adalet yaymak için ayak bastığı bu toprakları, içinde huzurla yaşanan mübarek vatan toprağı haline getiren bu anlayışı, bugün olduğu gibi yarın da en büyük şiarımız yapmaya devam edecek, gelecek nesillerimize bunu şanlı bir miras olarak bırakacağız.Urfalıların, birlik ve beraberlikle elde ettiği 11 Nisan 1920’deki kurtuluş zaferi, ulusal kurtuluş zaferimizin bir adımı olarak tarihteki yerini alırken, bu şanlı zaferin işareti olarak 1984 yılında “Şanlı” ünvanıylaŞanlıurfa ismine layık görülmüş, 2016 yılında aldığı İstiklal Madalyası ile de şanını taçlandırmıştır.Bu şanlı zaferi elde etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birlik ve beraberliğimizin ebediyen bozulmaması temennisiyle, tüm Şanlıurfalıların 11 Nisan Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum.