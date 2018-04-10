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Bu haber 10 Nisan 2018 16:36:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya 15 Km Uzaklıkta,Dünya'nın...

Dünyanın en eski tapınağı: Göbeklitepe

Urfa'ya 15 Km Uzaklıkta,Dünya'nın...

Şanlıurfa il merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan, dünya üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen Göbeklitepe, her gün yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor
<u><strong>Posta.com.tr</strong></u><br /><br />ÅanlÄ±urfa kent merkezine 18 kilometre uzaklÄ±ktaki Ãrencik Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda Neolitik ÃaÄ&#39;a ait GÃ¶beklitepe&#39;de, 1995 yÄ±lÄ±nda ÅanlÄ±urfa MÃ¼zesi ve Berlin Alman Arkeoloji EnstitÃ¼sÃ¼ iÅ birliÄinde kazÄ± Ã§alÄ±ÅmalarÄ±na baÅlanmÄ±ÅtÄ±.<br />&nbsp;
Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ'a ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlanmıştı.
UygarlÄ±ÄÄ±n kÃ¶keni hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼Åleri deÄiÅtiren GÃ¶beklitepe, belki de tÃ¼m insanlÄ±ÄÄ±n tarihini baÅtan yazabilecek bir Ã¶neme sahip.&nbsp;
Uygarlığın kökeni hakkındaki görüşleri değiştiren Göbeklitepe, belki de tüm insanlığın tarihini baştan yazabilecek bir öneme sahip. 
Hayvan figÃ¼rleriyle yontulmuÅ taÅlarÄ± ve T biÃ§imli sÃ¼tunlarÄ±yla 12.000 yÄ±llÄ±k dairesel yapÄ±lar, tarÄ±m devriminden ve Ã§anak Ã§Ã¶mlek yapÄ±mÄ±nÄ±n icadÄ±ndan bile daha eski.<br />Bu sÃ¼tunlarÄ±n&nbsp;insan, el ve kol, Ã§eÅitli hayvan ve semboller kabartma yoluyla ya da oyularak tasvir edilmiÅ.
Hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12.000 yıllık dairesel yapılar, tarım devriminden ve çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski.
Bu sütunların insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve semboller kabartma yoluyla ya da oyularak tasvir edilmiş.
TÃ¼m bu T biÃ§imlili sÃ¼tunlari uzmanlar tarafÄ±ndan insan heykelleri olarak yorumlanÄ±yor ve en bÃ¼yÃ¼ÄÃ¼nÃ¼n aÄÄ±rlÄ±ÄÄ± 16 tonu aÅÄ±yor.
Tüm bu T biçimlili sütunlari uzmanlar tarafından insan heykelleri olarak yorumlanıyor ve en büyüğünün ağırlığı 16 tonu aşıyor.
GÃ¶beklitepe&#39;de araÅtÄ±rmacÄ± olarak Ã§alÄ±Åan&nbsp;Alman Arkeoloji EnstitÃ¼sÃ¼ arkeoloÄu Jens Notroff yaptÄ±ÄÄ± bir rÃ¶portajda, GÃ¶beklitepe&#39;nin konumunun tesadÃ¼f olmadÄ±ÄÄ±nÄ± belirterek &quot;KÃ¼Ã§Ã¼k avcÄ± toplayÄ±cÄ± gruplar, temel olarak, bilgi ve Ã¼rÃ¼n deÄiÅ tokuÅu yapmak ve gen havuzunu tazelemek iÃ§in evlilik baÄlarÄ± kurmak amacÄ±yla bu tarz dÃ¼zenli buluÅmalara gÃ¼venir. Bu aÃ§Ä±dan GÃ¶beklitepe&#39;nin coÄrafi konumu tesadÃ¼f deÄildir. GÃ¶beklitepe bir daÄ silsilesinin en yÃ¼ksek noktasÄ±nda kolayca gÃ¶rÃ¼lebilecek bir yere kurulmuÅtur. BÃ¶ylece GÃ¶beklitepe&#39;nin dairesel yapÄ±larÄ±nÄ± bu buluÅmalarÄ± belirten izler, zengin betimli dikilitaÅlarÄ± ise bu gruplarÄ± temsilen anÄ±larÄ±nÄ± saklayan buluntular olarak yorumlamak mÃ¼mkÃ¼n&quot; diyor.
Göbeklitepe'de araştırmacı olarak çalışan Alman Arkeoloji Enstitüsü arkeoloğu Jens Notroff yaptığı bir röportajda, Göbeklitepe'nin konumunun tesadüf olmadığını belirterek "Küçük avcı toplayıcı gruplar, temel olarak, bilgi ve ürün değiş tokuşu yapmak ve gen havuzunu tazelemek için evlilik bağları kurmak amacıyla bu tarz düzenli buluşmalara güvenir. Bu açıdan Göbeklitepe'nin coğrafi konumu tesadüf değildir. Göbeklitepe bir dağ silsilesinin en yüksek noktasında kolayca görülebilecek bir yere kurulmuştur. Böylece Göbeklitepe'nin dairesel yapılarını bu buluşmaları belirten izler, zengin betimli dikilitaşları ise bu grupları temsilen anılarını saklayan buluntular olarak yorumlamak mümkün" diyor.

Göbeklitepe'deki mimarinin oluşması için çok sayıda insan gücü gerekiyordu.Bu nedenle uzmanlar, o dönemde yaşayan insanların farklı gruplardan, eşitlikçi bireyler olduğunu varsayıyor.

BİRA ÜRETİYORLARDI


Göbeklitepe'deki büyük taş kaplar içinde yapılan ilk kimyasal analizler oksalat kalıntılarını ortaya çıkardı. Uzmanlar, buna dayalı olarak, büyük çaplı şölenler çerçevesinde bira üretmiş olabileceklerini düşünüyorlar.
 

EN SIRA DIŞI KEŞİF


2017'de Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları sırasında bulunan kafatası kemikleri Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en sıra dışı keşifleri listesinde birinci sırada yer almıştı.
Bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR


Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarında tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin euroluk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı. 

Çatının tamamlanmasıyla birlikte Şubat Göbeklitepe ziyaretçilere açıldı.

Açılığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak  merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor. 

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