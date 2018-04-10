Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'i listeden çıkardı

'YUSUF YUSUF' POLEMİĞİ

2013'TE BARIŞMIŞLARDI

Ünlülerin sınır ziyareti nedeniyle İbrahim Tatlıses'le polemik yaşayan Demet Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen şarkıları konser repertuvarından çıkardı.HT Magazin'in haberine göre, Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik'e moral vermek için Hatay'a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses'in konuyla ilgili yaptığı, "Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse" açıklaması polemiği alevlendirmişti.Tatlıses'in sözlerine, "Oğlunu askere gönder" diye yanıt veren Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen 'Vur Gitsin Beni', 'Beni Benden Alırsan', 'Kal Benim İçin' gibi şarkıları repertuvarından çıkardı.Geçmişte de sık sık polemiğe giren iki ünlü en son 2013'te barışmıştı.