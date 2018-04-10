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Bu haber 10 Nisan 2018 16:27:54 Tarihinde eklenmiştir.

Yarın,kıyamet kopacak!

Seri şeklinde komplo teorisi üreten David Made, kıyametin kopacağı ve deccalin ortaya çıkacağı günün tarihini verdi. Kaynak: David Made: 11 Nisan 2018'de kıyamet kopacak!

Yarın,kıyamet kopacak!

Seri şeklinde komplo teorisi üreten David Made, kıyametin kopacağı ve deccalin ortaya çıkacağı günün tarihini verdi. 

Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi ateş eden ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.

23 Eylül 2017'de kıyamet mi kopacak?

Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, Şişman Hanım'ın her an şarkı söyleyebileceğinden ve her şeyin sona ereceğinden bahsetti.

David Meade, 11 Nisan itibariyle kıyamet sürecine girileceğini ve bunun birçok sebebi ve kanıtının olduğunu belirtti. Meade'ye göre Deccal bu yıl ortaya çıkacak.

19 Kasım 2017'de kıyamet mi kopacak?

David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi.

Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi.

21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması nedir? 

İncil alimi Ron Reese'in 11 Nisan 2018 itibariyle büyük sıkıntı döneminin başlayacağını belirttiğini söyleyen Meade, Deccal'in bu tarih itibariyle karanlıktan çıkarak harekete geçeceğini iddia etti.

Meade'nin iddialarına göre Kuzey Kore bu yıl içinde Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacak.

Kayıp Gezegen X Nibiru Dünya'ya mı çarpacak?

Meade, büyük sıkıntı döneminin yarısında Kudüs Tapınağı tekrar inşa edileceğini, o sırada Deccal ortaya çıkarak kendini tanıtacağını, bu olaydan sonra her şey yüz misli hesaplanacağını ve Deccal'in vakti kısa olduğu için Dünya'da büyük felaketlere sebep olacağını öne sürüyor. Ona göre Deccal, nükleer savaşlara, kıtlığa ve salgın hastalıklara sebep olacak.

Mayıs ayında kıyamet mi kopacak?

Hakkında epey bir komplo teorisi üretilse de Kayıp Gezegen X Nibiru'nun gerçekte var olduğunu kanıtlayan hiçbir delil yok. NASA da böyle bir gezegenin var olmadığı ve Dünya'ya da çarpmayacağını açıklamıştı.
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